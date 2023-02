Jour de la Famille : ouvert ou fermé à Ottawa?

Le jour de la Famille, lundi, entraînera la fermeture de certains services et établissements provinciaux en Ontario.

Les bureaux administratifs ontariens, les banques, les bureaux de Postes Canada ainsi que les succursales de la LCBO seront fermés.

Par ailleurs, certains services municipaux à Ottawa seront eux aussi affectés.

Magasinage et épiceries

Le Centre Rideau sera ouvert de 10 h à 18 h;

Les magasins Tanger Outlets Ottawa seront ouverts de 10 h à 21 h;

Le centre commercial Bayshore, le centre commercial Billings Bridge, le centre commercial Carlingwood, le centre commercial St-Laurent et Place d'Orléans seront fermés;

Les magasins LCBO et les magasins de bière seront fermés;

Certaines épiceries Loblaws seront ouvertes, mais les heures d’ouverture pourraient différer;

Le Whole Foods du parc Lansdowne sera ouvert.

Les Ottaviens pourront aller au Centre Rideau. (Photo d'archives) Photo : (Michel Aspirot/CBC/Radio-Canada)

Collecte des matières résiduelles

Pour ce qui est de la collecte des ordures à Ottawa, aucun ramassage de bacs verts, de recyclage, de déchets ou d’articles volumineux n’est prévu lors du jour de la Famille. La collecte se fera plutôt le lendemain, et elle sera retardée d’une journée pour le reste de la semaine.

La collecte du recyclage et des bacs verts des immeubles de logements sera quant à elle décalée d’une journée pour le restant de la semaine.

OC Transpo

En ce qui concerne les transports en commun, les autobus d’OC Transpo et les trains de la ligne 1 de l’O-Train suivront l’horaire normal de la semaine.

Le circuit Bus-o-emplettes 301 ne sera pas en service.

Aussi, toutes les réservations régulières seront automatiquement annulées tandis que Para Transpo suivra son horaire de jours fériés.

Le Centre du service à la clientèle d’OC Transpo au Centre Rideau sera ouvert entre de 7 h et 21 h.

Le train léger d'Ottawa suivra son horaire normal, lundi. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / David Bates

Services récréatifs et culturels

La majorité des piscines intérieures, des arénas et des centres de loisirs et de conditionnement physique seront ouverts selon un horaire modifié. Il est aussi possible que certaines périodes de bain libre soient annulées en raison de la pénurie de sauveteurs, prévient la Ville d’Ottawa.

Beaucoup d’attraits culturels seront fermés, comme la plupart des centres d’art et des musées. C’est aussi le cas de la Galerie d’art de l’hôtel de ville, la Galerie Karsh-Masson, le Centre des arts Shenkman, les Théâtres Meridian à Centrepointe, les Archives de la Ville d’Ottawa, la Galerie Barbara-Ann-Scott et la Galerie 112.

Le Musée des beaux-arts du Canada sera ouvert de 10 h à 17 h.

Les citoyens pourront aller au Musée des beaux-arts du Canada. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

Santé publique Ottawa

La ligne de prise de rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19 sera fermée, tout comme la Clinique de santé-sexualité et les cliniques satellites.

Les portes du bureau du Programme sur les aiguilles et les seringues ainsi que les services de consommation supervisée seront également fermées. Par contre, la fourgonnette mobile sera en service de 17 h à 23 h 30.

Le Centre d’information de Santé publique Ottawa, les cliniques dentaires et les Carrefours Être parent à Ottawa seront tous fermés.

Services de garde municipaux

Tous les centres de services de garde municipaux seront fermés.

Bibliothèque

Toutes les succursales de la Bibliothèque publique d’Ottawa seront également fermées.

Patinoires

La Patinoire des rêves sera ouverte de 9 h à 23 h;

La patinoire du parc Lansdowne sera ouverte de 7 h à 23 h;

La patinoire de Ben Franklin Place sera ouverte de 9 h à 23 h;

La Patinoire des rêves sera ouverte, lundi. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Christian Patry

La patinoire Jim Tubman Chevrolet sera ouverte de 10 h à 17 h;

La patinoire du canal Rideau sera fermée, mais cela est toujours dû à la mauvaise qualité de la glace. Elle pourrait, pour la première fois de son histoire, ne pas ouvrir de la saison.

À noter que le jour de la Famille n'est pas une journée fériée au Québec.