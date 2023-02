La foi de la famille de Byaunda pour un demain plus rose

Depuis le matin du 28 août dernier, plus rien n’est pareil pour les Atewelemba. Une banale balade d'un père et son bébé de cinq mois s’est transformée en chaos lorsqu'une voiture a percuté la poussette où se trouvait la petite, au coin du boulevard de Portland à Sherbrooke. S’il faisait un soleil éclatant ce jour-là, depuis, leur petit bonheur sans nuage s’est rempli de pluie, d’orages même. Les rires, les espoirs, les certitudes, les rêves, la foi en demain qui remplissaient leur vie ont été écrasés sous les roues d’une voiture.

Quand c’est arrivé, j’ai eu un grand choc. Je n’y croyais pas. C’était comme un rêve. Ce n’était pas la réalité. Je n’étais pas tout à fait là. J’ai perdu la mémoire pendant quelques semaines. Je n’étais pas moi-même , avoue la jeune maman de 21 ans, Nakishuka.

Les Atewelemba sont des gens de peu de mots. Il faut bien tendre l’oreille pour les entendre tant ils parlent bas. Comme s’ils ne voulaient pas embêter les autres avec leur drame. Souvent, leur regard plonge au sol, ils détournent leurs yeux. On pourrait les penser mal à l’aise ou timides. C’est plutôt une forme de respect envers nous qui leur accordons du temps, nous informe la travailleuse sociale impliquée dans le complexe dossier.

Même s’il y a beaucoup de trous dans leurs souvenirs, ils se rappellent trop bien cette course contre la montre pour sauver leur enfant qui a suivi les premières heures après l’accident. Une course contre la mort, en fait.

Les Atewelemba doivent se rendre à leurs nombreux rendez-vous en taxi. « On n'a pas d’argent pour acheter une voiture. Ce qu’on avait pour ça, on l’a dépensé pendant les trois mois qu’on a passés à l’hôpital. Ce n’était pas facile. » Photo : Radio-Canada / Geneviève Proulx

À partir de ce jour-là, les pages du calendrier ont commencé à se tourner les unes après les autres sans savoir de quoi demain sera fait. Il y a eu de longues semaines d’angoisse à veiller leur fille couchée dans un petit lit d’hôpital entre les soins intensifs à Montréal et ici à Sherbrooke. Ils ne comptent plus les interminables moments où ils braquaient leurs yeux sur les trop nombreux moniteurs médicaux où défilaient des chiffres incompréhensibles pour le commun des mortels.

Mais il y a surtout, beaucoup, beaucoup d’heures à prier au figuré comme au propre. Parce que Dieu, la religion, la foi font partie intégrante de la vie des Atewelemba. On remercie Dieu tous les jours. Nous sommes reconnaissants que notre enfant soit en vie.

« On veut mettre nos énergies sur notre fille plutôt que de passer la journée à être fâchés. Après, on va se chicaner. John et moi. C'est déjà difficile de s’occuper de Byaunda. Ça ne sert à rien », raconte la maman, Nakishuka John. Photo : Radio-Canada / Geneviève Proulx

Avant le crash

John nous ramène avant le crash qui a fait déraper leur quotidien. Byaunda avait cinq mois quand c’est arrivé. Avant, elle faisait tout comme un bébé normal. Elle bougeait. Elle souriait. Elle riait. Elle se tenait. Aujourd’hui, rien. L’énergie, elle n’en a plus. C’est comme un bébé de zéro mois [mais elle a 11 mois]. Tout son corps est faible. Elle ne tient pas sa tête.

Des vidéos de la petite Byaunda pleine de vie, les yeux grands comme ça et toute souriante, il y en a plein dans le cellulaire du papa. Rarement ils jettent leurs yeux dessus parce que, chaque fois, c’est comme un coup de poignard en plein cœur. Quand je regarde comment elle était avant et aujourd’hui, il y a vraiment une grande différence. Je n’aime pas ça regarder comment elle était avant. Ça me fait beaucoup mal. Je préfère ne pas regarder. Ça choque beaucoup , raconte la maman, les larmes dans la voix.

Byaunda, qui avait cinq mois au moment de l'accident, était une petite fille qui se développait normalement. « Avant l’accident, elle était bien. Elle bougeait. Elle était capable de rester assise », raconte son papa, John Atewelemba. Photo : Radio-Canada

Le couple se cramponne tout de même à cette route remplie d'inconnus, d’incertitudes, de défis qui se dessine devant lui. Les petites avancées deviennent de grandes victoires. Mon bébé commence à faire des sons, à pleurer. Avant, elle était plus calme. On devait la surveiller beaucoup. Quand elle faisait sa sieste, je devais la regarder souvent pour voir si elle était réveillée. Elle ne pleurait pas. Maintenant, elle m’avertit quand elle est réveillée. Son cou se tient mieux. Avant, elle ne se tenait pas du tout , explique fièrement la maman.

Malgré tout, le destin qui attend la petite Byaunda n’intéresse pas tant ses parents. Pour le moment du moins. Je ne peux pas penser à l’avenir tout de suite. Ça va dépendre de comment elle va aller , laisse tomber Nakishuka.

D’ici là les journées sont plus que remplies. Sur le mur de la salle à manger, bien en vue, il y a un calendrier bricolé par leur travailleuse sociale où sont indiqués les multiples rendez-vous qui se sont ajoutés au quotidien des Atewelemba. La physiothérapie le mercredi, l’ergothérapie le jeudi, l’éducation spécialisée à domicile le vendredi. À travers ça, il y a le pédiatre à voir, les spécialistes à rencontrer, la travailleuse sociale avec qui il faut discuter. Les cases vides sont rares.

« On n’a pas vraiment de temps libre. On a beaucoup de rendez-vous. Beaucoup de choses [à faire]. C’est rendu comme ça. » — Une citation de Nakishuka John, maman de Byaunda

La famille a vu son quotidien être chamboulé par l'accident et est laissée à elle-même. « On n’a pas d’aide. C’est juste nous. C’est juste moi et son père. Ce n’est pas difficile. Pour un parent, ce n’est pas difficile de s’occuper de son enfant. On a trouvé une force en nous. On aime notre enfant très fort », soutient sa maman, Nakishuka John. Photo : Radio-Canada / Geneviève Proulx

Si l’agenda est plein, le compte de banque, lui, est vraiment vide. On n’arrive pas. On a beaucoup de choses à payer. Le bébé a beaucoup de besoins : le lait, les couches et le reste. Elle grandit et on doit changer ses vêtements souvent. Tout ça demande beaucoup de sous. Des sous qu’on n’a pas , s’attriste la maman.

Pour l’instant, Nakishuka reçoit un petit montant d’assurance-emploi pour proches aidants. Une aide financière qui touchera toutefois à sa fin bientôt. Quant à John, travailleur saisonnier en foresterie, il attend encore son premier chèque d’assurance-emploi depuis l’automne. En attendant, le couple va à l’essentiel : le loyer, la nourriture, l’électricité. Je ne m’occupe pas de mes besoins. Ce sont juste ceux de Byaunda qui comptent. C’est comme ça , dit-elle, le plus naturellement du monde.

Un accident, trois victimes

Il n’y a pas que le cœur de John qui s’est brisé quand il a vu sa fille partir en ambulance vers l’hôpital. Chaque jour, ses maux au dos, aux genoux, aux bras, aux poignets, aux côtes lui rappellent que sa fille n’est pas la seule victime de cet accident. Ça m’inquiète beaucoup qu’il recommence à travailler. Je ne sais pas s’il va être capable. Avec ses douleurs, ça m’inquiète beaucoup , dit son épouse en le regardant avec tendresse.

Dans les prochaines semaines, John mettra le cap vers la Colombie-Britannique, où il travaillera à reboiser des forêts. Puis, il mettra son expertise à profit à Chibougamau. Au total, il passera six mois loin de sa famille. J’aime mon travail. J’aime être dans le bois. Dehors.

Nakishuka, elle, a dû ranger ses cahiers d’école et mettre de côté son rêve de devenir infirmière. Je veux l’être depuis que je suis toute petite. Tout ça a reculé ma vie en arrière. J’aimerais ça rester avec ma fille. Quand elle ira mieux, peut-être que je vais me lancer dans mes études, mais tant qu’elle aura besoin, je vais rester avec Byaunda.

En attendant, le couple accepte la situation avec fatalisme. Tout ce qui est arrivé, c’est la volonté de Dieu. J’accepte ça avec les bras ouverts , martèle le papa, en regardant la bible écrite en swahili laissée sur la table du salon.

John chante souvent pour sa fille et pour remercier Dieu de l'aider dans cette épreuve. Il a sa propre chaîne YouTube, appelée John Ate, où il diffuse ses vidéos. Photo : Radio-Canada / Geneviève Proulx

Avec une assurance digne d’une rock star, John saisit sa guitare. Puis, contre toute attente, ses doigts pincent les cordes doucement. Une fois les premières notes jouées, le père entonne un chant religieux. Une chose qu’il fait souvent pour sa fille. Je chante du gospel, les chants de Dieu. Je chante pour le remercier de tout ce qui est arrivé dans notre vie. C’est un grand miracle le fait qu’elle vive. Cette journée-là, il y avait la mort. Mais on est encore là aujourd’hui. Je crois que c’est la force de Dieu qui nous a protégés. C’est pour ça que je continue de remercier Dieu.

Ces paroles pleines d’acceptation font quand même couler des larmes sur les joues du papa. Les yeux de la maman se remplissent d’eau à leur tour. Puis, tous ceux qui assistent à la scène s’y mettent aussi.

On entend un ange voler. Comme si tous voulaient que le temps s’arrête. Pendant ce court instant, volé au destin, il n’y a pas de rendez-vous à l’hôpital, pas de douleurs, pas d’inquiétudes, pas de formulaires à remplir, pas d’argent à compter.

Il n’y a que l’espoir que Byaunda soit heureuse.

Avec la collaboration de Marie-France Martel

