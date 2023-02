Fausse joie pour la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges

Le communiqué de presse envoyé en début de semaine par la députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Amélie Dionne, mentionnait pourtant que la route du Sault faisait partie des investissements dans sa circonscription.

Le montant de l'aide financière octroyé à Notre-Dame-des-Neiges était clairement précisé, à la virgule près, et on pouvait y lire une citation de la députée comme quoi le gouvernement était plus que jamais à l'écoute des besoins des municipalités pour garantir un réseau routier sécuritaire.

Mais le maire de Notre-Dame-des-Neiges, Jean-Marie Dugas, a reçu un appel mardi soir de la part du bureau de la députée.

Ils m'ont dit que c'était une erreur de dossier et que finalement on n' avait rien.

Jean-Marie Dugas affirme qu'il s'agit d'une erreur de bonne foi. N'empêche, il déplore que la demande de subvention ait été refusée deux fois alors qu'il juge la route dangereuse.

Les gens étaient contents, mais là ils doivent savoir que finalement que ça ne se produira pas.

Selon lui, Québec veut attendre la mise à jour du plan d'investissement routier de la MRC des Basques avant de donner suite à la demande de réfection de la route du Sault.

Ce plan ne sera pas produit avant deux ou trois ans, soutient Jean-Marie Dugas.

La Municipalité entend payer de sa poche les travaux les plus urgents prévus cet été.