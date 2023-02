Un projet de 24 nouveaux logements à Mont-Joli

Une entente de principe pour le don d'un terrain situé dans l'est de la ville, dans le secteur de l'avenue Pierre-Normand et de la rue Henri-Rouleau, est intervenue entre la Ville et l'entreprise.

Le tout doit être entériné par le conseil municipal, indique le maire de Mont-Joli, Martin Soucy, qui préfère attendre l'adoption de la résolution avant de donner plus de détails sur le projet.

De son côté, le chef de la direction de Han-Logement, Paul Champagne, affirme que le complexe domiciliaire sera similaire à celui annoncé plus tôt cette semaine à Rivière-du-Loup.

Avec les années, on a développé des méthodes de construction pour satisfaire aux besoins des personnes handicapées, sans que ça ait l’air d’un hôpital, ça a l’air de belles maisons arrangées , dit-il.

Il ajoute qu'un autre projet doit également voir le jour à Rimouski.

Je peux vous confirmer qu’on va construire deux immeubles de huit logements à Rimouski très prochainement. C’est sûr que Rimouski a besoin de plus d’immeubles que ça. [...] On parle d’un besoin de six à huit immeubles, mais on peut dire qu’il va y en avoir deux certain , indique M. Champagne.

Au moment de publier ces lignes, la Ville de Rimouski n'avait cependant pas confirmé cette information.

En plus des projets de Rivière-du-Loup, Mont-Joli et Rimouski, Han-Logement projette de construire 25 immeubles pour personnes handicapées dans l'Est-du-Québec, notamment à Matane et Amqui.

Avec la collaboration de Michel-Félix Tremblay