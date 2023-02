Une année record pour le port de Trois-Rivières en 2022

Tant les quantités de vrac solide et liquide que les marchandises générales ont augmenté. L’administration portuaire de Trois-Rivières rapporte une hausse de 10 % comparativement à 2021.

En 2022, 4,3 millions de tonnes métriques ont été manutentionnées. Le précédent record avait été atteint en 2019 avec 4,2 millions de tonnes métriques.

Le port de Trois-Rivières en chiffres Le port de Trois-Rivières accueille annuellement quelque 55 000 camions, 11 000 wagons et plus de 240 navires marchands et de croisières, provenant d’une centaine de ports situés dans plus de 40 pays. Il est responsable de près de 220 millions en retombées économiques et génère plus de 2000 emplois directs, indirects et induits. Source : Administration portuaire de Trois-Rivières

Le président-directeur général du port de Trois-Rivières, Gaétan Boivin, affirme par voie de communiqué que si le port peut atteindre des statistiques aussi impressionnantes, c’est également grâce aux investissements qui ont été effectués dans le cadre du plan de développement Cap sur 2020 .

Le port célébrait l’an dernier son 140e anniversaire de fondation. L'année a notamment été marquée par la conclusion d'un partenariat entre les ports de Québec, Montréal et Trois-Rivières dans le but de rendre leurs installations plus compétitives et plus vertes.