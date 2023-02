Pornographie juvénile : la SQ recherche de potentielles victimes d’Hugo Gagné

Le porte-parole de la Sûreté du Québec, Louis-Philippe Ruel, explique que plusieurs chefs d'accusation ont été déposés contre Hugo Gagné au palais de justice de Sherbrooke, mercredi. Ce dernier aurait fait plusieurs victimes âgées de 12 à 17 ans. On parle de chefs de production et de possession de pornographie juvénile, ainsi que plusieurs chefs de leurre.

Les premiers éléments d'enquête laissent présumer que l'accusé pourrait avoir fait d'autres victimes. L'accusé prenait contact avec ses victimes via les services de messagerie Messenger et Snapchat, soutient Louis-Philippe Ruel. Il utilisait sa propre identité, mais aussi plusieurs autres factices, comme Dominic Desrosiers, Serge Latulippe, Éric Pelletier et Roger Gardur. Par la suite, on sollicitait des photos, des vidéos ou on réussissait à obtenir des échanges à teneur sexuelle.

Louis-Philippe Ruel souligne que Hugo Gagné aurait sévi en Estrie, principalement à Sherbrooke.

« Si quelqu'un d'autre a été en contact avec ce dernier, qu'il prenne contact avec la SQ pour qu'on puisse l'accompagner dans un processus judiciaire éventuel. » — Une citation de Louis-Philippe Ruel, porte-parole de la SQ

L'accusé demeure détenu en attendant sa prochaine comparution devant le tribunal.