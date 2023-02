Québec dépose un projet de loi pour élargir l’aide médicale à mourir

La ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, a déposé jeudi matin à l'Assemblée nationale le projet de loi 11 dont l'objectif est d'élargir les critères d'admissibilité aux soins de fin de vie, en matière d'aide médicale à mourir.

Lors de la présentation de son projet de loi, Sonia Bélanger a spécifié que le projet de loi 11 – Loi modifiant la Loi concernant les soins de fin de vie et d'autres dispositions législatives – permet aux personnes atteintes d'une maladie grave et incurable menant à l'inaptitude à consentir aux soins de fin de vie et de formuler une demande anticipée d'aide médicale à mourir (AMM) afin qu'elle puisse bénéficier de cette aide une fois inapte .

Le projet de loi précise qu'un trouble mental n'est pas considéré comme une maladie, a indiqué la ministre.

Enfin, il retire le critère de fin de vie des conditions auxquelles une personne doit satisfaire pour obtenir l' AMM .

Au moment du dépôt, le leader parlementaire de l'opposition officielle, Monsef Derraji, s'est levé pour demander que l'Assemblée nationale tienne des consultations particulières élargies.

Étant donné l'importance et le caractère particulièrement sensible du projet de loi, M. Derraji a invité le gouvernement à faire preuve d'une grande ouverture et à entendre les groupes qui souhaitent s'exprimer.

La suite d'un long dossier

Beaucoup de travail a déjà été fait dans le dossier de l'élargissement de l' AMM . La commission parlementaire transpartisane qui avait analysé en profondeur cette question avait remis son rapport en décembre 2021.

Elle avait tenu 14 jours d'audiences et entendu une centaine d'intervenants et d'experts, sans compter les quelque 80 mémoires reçus et les 3000 personnes du public ayant participé à la consultation en ligne.

L'an dernier, le ministre de la Santé Christian Dubé avait attendu à la toute fin de la session parlementaire pour déposer un projet de loi semblable, le projet de loi 38. Il avait dû retirer en toute urgence une disposition concernant les handicaps neuromoteurs graves. Faute de temps, les députés n'avaient pas réussi à l'adopter.

Avec des informations de La Presse canadienne.