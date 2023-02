Nestlé grugera dans votre portefeuille pour compenser la baisse de ses profits

Les prix n’ont pas fini de grimper à l’épicerie si on en croit Mark Schneider, directeur général de Nestlé, le plus grand groupe alimentaire mondial, qui s'apprête à appliquer de nouvelles augmentations du prix de ses produits après avoir affiché en 2022 des bénéfices nettement inférieurs aux prévisions.

Le fabricant du café instantané Nescafe et des barres de chocolat KitKat a pourtant augmenté le prix de ses produits de 8,2 % l'an dernier, mais ça n’a pas suffi, semble-t-il, à limiter l’érosion des profits que M. Schneider attribue à la hausse du prix des matières premières.

Notre marge brute a baissé d'environ 260 points de base, ce qui est énorme , a expliqué Mark Schneider aux journalistes jeudi.

Selon les dernières données publiées par le géant suisse de l’alimentation, le bénéfice net de Nestlé pour l'exercice 2022 s’est chiffré à 9,3 milliards de francs suisses (13,5 milliards $ CA), ce qui est loin des 11,6 milliards de francs (16,8 milliards $ CA) anticipés par les analystes.

Nestlé rate rarement ses objectifs et c'est le cas ici , a déclaré à Reuters Bruno Monteyne, analyste chez Bernstein.

Les actions de Nestlé étaient en baisse de 2,8 % sur les marchés en milieu d'après-midi, jeudi.

Pour contrer l’érosion des profits, Nestlé a déclaré qu'elle visait une croissance interne des ventes dans une fourchette de 6 à 8 % en 2023.

La multinationale suisse a déclaré en 2022 des ventes de 94,4 milliards de francs suisses (137 milliards $ CA), en hausse de 8,4 %.

Bien que les concurrents de Nestlé anticipent pour leur part des perspectives de prix plus positives en 2023, Mark Schneider estime que de nouvelles hausses de prix seront tout de même nécessaires cette année pour compenser l’impact de la hausse du prix des matières premières.

Le géant Unilever a aussi déclaré la semaine dernière qu'il continuerait à augmenter le prix de ses détergents, savons et produits alimentaires emballés cette année pour compenser la hausse du coût des intrants, mais qu'il prévoit atténuer ces augmentations au second semestre de 2023.

La multinationale du breuvage et des grignotines PepsiCo a pour sa part déclaré la semaine dernière qu’elle cesserait d’augmenter ses prix dès cette année après avoir appliqué plusieurs hausses l’an dernier qui lui ont permis de dépasser les prévisions en matière de bénéfices et de ventes.

La perturbation des chaînes d’approvisionnement par la pandémie de COVID-19 et l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022 ont littéralement fait flamber le prix des denrées alimentaires et de presque toutes les matières premières dans le monde. Les augmentations des prix en tablettes ont été particulièrement fortes et rapides dans le domaine de l’alimentation.

Au Canada, en 2022, le panier d’épicerie a augmenté de plus de 10 % sur une base annuelle.

Sachant que les consommateurs sont confrontés à des taux d’inflation historiques, les multinationales de l’alimentation comme Nestlé ne peuvent non plus augmenter leurs prix de façon inconsidérée afin d’éviter d’atteindre le point de bascule où le consommateur remet le produit sur la tablette parce qu’il est trop cher.