Tramway de Gatineau : le Bloc et le NPD font monter la pression

Le projet du tramway de Gatineau peut désormais compter sur des appuis de taille. Deux partis d'opposition, le Bloc québécois et le Nouveau Parti démocratique (NPD), ont réclamé qu'Ottawa annonce du financement dans les plus brefs délais.

La Société de transport de l’Outaouais (STO), ainsi que des élus de Gatineau étaient de passage au Parlement pour un point de presse aux côtés du porte-parole du Bloc Québécois en matière de Transports, Xavier Barsalou-Duval et le leader parlementaire du NPD , Peter Julian.

Ils ont sommé le gouvernement libéral de débloquer les fonds nécessaires pour que le projet puisse voir le jour.

On fait ça dans un contexte transpartisan , a expliqué Xavier Barsalou-Duval.

Xavier Barsalou-Duval ne comprend pas pourquoi le projet fait du surplace. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Justin Tang

Malheureusement, même si le projet a été promis de nombreuses fois depuis 2016 par des élus, notamment par le député de Hull-Aylmer, Greg Fergus, le projet ne semble pas décoller du côté fédéral , ajoute-t-il.

En 2021, le gouvernement du Québec s'est engagé à financer 60 % du projet, mais Ottawa n'a toujours pas confirmé son financement. Après de multiples discussions en décembre dernier, la STO avait bon espoir qu’une annonce d’Ottawa aurait lieu au début de l’année 2023.

Ces délais inquiètent les élus de Gatineau puisque le budget initial de 16 millions de dollars est presque épuisé. Le président de la STO , Jocelyn Blondin, avait d’ailleurs affirmé l’été dernier que tout retard dans l’annonce de financement entraînerait des coûts supplémentaires.

Xavier Barsalou-Duval s’explique mal l’absence d'engagement du parti libéral dans ce dossier.

Ça fait un an et demi que le dossier est sur le bureau du ministre fédéral de l’Infrastructure Dominic Leblanc. Je ne trouve pas ça normal que ça prenne autant de temps pour analyser et approuver un dossier , a-t-il dit.

Le député néo-démocrate Peter Julian considère l'investissement comme étant «inachevé». (Photo d'archives) Photo : The Canadian Press / Sean Kilpatrick

De son côté, Peter Julian, a fait valoir l’importance du tramway pour soulager les problèmes de congestion dans la région.

L'investissement que le gouvernement fédéral a fait pour le train léger semble vraiment inachevé si on a pas le tramway qui va avec , a-t-il ajouté.

