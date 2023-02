L’Océanic et le Drakkar dénoncent les abus vécus lors d’initiations dans le hockey junior

Les réactions ont déferlé cette semaine dans l’Est-du-Québec après la mise en lumière de témoignages décrivant des initiations troublantes et dégradantes dans le hockey junior .

À Rimouski, l'entraîneur-chef et directeur général de l'Océanic, Serge Beausoleil, condamne les abus et sévices subis par de jeunes hockeyeurs lors de séances d’initiation. Il indique être irrité par ces révélations qui happent trois ligues de hockey junior au Canada.

Serge Beausoleil affirme que le phénomène était connu depuis plusieurs années, mais qu'il est contraire aux valeurs et traditions de l'Océanic de Rimouski.

Sur un de nos murs, dans notre vestiaire, est écrit notamment le mot leader. Ce qu’on demande à nos jeunes, c’est quand on a un repas d’équipe, que les leaders mangent en dernier. Il y a une symbolique, ici, qui est très importante. Ils sont là pour faire attention aux joueurs, pour les traiter comme de grands frères, pour les protéger et les élever dans nos valeurs. C’est ce qu’on vend à nos parents quand on veut faire des sélections , explique-t-il.

Serge Beausoleil, directeur général et entraîneur-chef de l'Océanic. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Il précise toutefois être fier de son équipe et de ses joueurs, mais que ces révélations ternissent la réputation du hockey junior au Québec.

Le propriétaire de l’Océanic, Alexandre Tanguay, qualifie ces révélations d'épouvantables et atroces . Il considère que son équipe a fait du chemin depuis une vingtaine d’années pour offrir un milieu sain pour les joueurs.

On est loin maintenant de vivre des situations pareilles dans l’Océanic. On encadre nos jeunes de la meilleure façon. Je pense que tous les jeunes qui sont passés dans notre équipe dans les dernières années peuvent le mentionner , affirme-t-il.

Alexandre Tanguay, propriétaire de l'Océanic de Rimouski. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

À Baie-Comeau, le Drakkar indique ne pas cautionner non plus les agissements décrits dans l’article de Radio-Canada Sport concernant les rituels d’initiation dégradants et même parfois criminels qui ont eu lieu dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Par communiqué, le Drakkar précise mettre en place plusieurs mesures pour que les jeunes joueurs évoluent dans un cadre sain.

Les joueurs respectent un code de vie bien intégré et assistent à des rencontres avec un policier-parrain qui assure un suivi régulier tout au long de la saison. Le conseil d’administration s’est doté d’un comité éthique et gouvernance. Les joueurs sont également encadrés par différentes mesures établies par la LHJMQ , telles que le visionnement de webinaires sur les comportements à caractère sexuel , déclare par écrit la présidente du conseil d’administration du Drakkar, Julie Dubé.

Julie Dubé est la présidente du conseil d'administration du Drakkar de Baie-Comeau. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

La direction de Hockey Côte-Nord compte rencontrer les associations de hockey mineur de la région afin de rappeler l'importance de la prévention en matière d'intimidation et d'agression.

Cette annonce a été faite à la suite de la publication de l'article de Radio-Canada Sport.

Tous les adultes qui gravitent autour des jeunes hockeyeurs doivent suivre la politique en matière d'intégrité physique de Hockey Québec, rappelle le président de Hockey Côte-Nord, Jean-Pierre Bérubé.

Partout au Québec, dont sur la Côte-Nord , chaque entraîneur qui évolue auprès des jeunes reçoit une formation obligatoire qui se nomme Respect et sport. Dans cette formation, il y a deux sections très spécifiques. Une première qui parle d’intimidation, de harcèlement, de violence et d’abus. Puis, il y a une deuxième section qui est directement en lien avec les rituels d’initiations , raconte-t-il.

En entrevue à l’émission Boréale 138, Jean-Pierre Bérubé admet avoir été renversé par des témoignages d'anciens joueurs de hockey junior qui ont été révélés par Radio-Canada.

Il ajoute que le processus pour faire une plainte a été simplifié.

Hockey Côte-Nord invite toute personne qui a été témoin ou victime d'un acte semblable à porter plainte auprès de l'organisation.

Avec les informations de René Levesque et de Nicholas Bergeron