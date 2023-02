La Cage ouvrira une succursale en France, sa première hors Québec

Football et rugby seront diffusés sur les écrans géants, mais la brasserie sportive n’oublie pas d’où elle vient, puisque les clients verront aussi la lumière rouge clignoter derrière le filet de hockey, a dit le président de la Cage à La Presse.

Autre similitude, les mythiques ailes de poulet et le burger gardent leur place sur le menu de l'établissement, qui existe depuis 1984 au Québec.

« Je sais que les Français, tout comme les Québécois, sont des amateurs de sport passionnés. » — Une citation de Jean Bédard, président de La Cage dans un communiqué

La Cage a conclu un partenariat avec Boulangerie Ange, un réseau français de plus de 230 boulangeries, également établi au Québec depuis quelques années.

Je suis littéralement tombé en amour avec le concept de La Cage [...] je suis certain que La Cage plaira à la clientèle française, avide de nouveaux concepts gastronomiques , se réjouit François Bultel, cofondateur et président de Boulangerie Ange dans le même communiqué.

Sur le terrain, c'est l'ancien joueur de rugby Olivier Brouzet qui s'occupera d'ouvrir la première Cage française. Ce coéquipier s'occupera du développement et de l'implantation de la marque dans l'Hexagone.

Retard en raison de la COVID-19

Le projet d’ouvrir une succursale en France avait été mis sur la glace en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. La Cage et son exploitant Groupe Grandio (autrefois Sportscene) s’en sont tirés de façon respectable, de l’aveu de Jean Bédard, qui est aussi président du Groupe Grandio.

Le Groupe Grandio compte plus de 3800 employés qui œuvrent dans plus de 55 succursales sous les bannières suivantes : La Cage, Cochon Dingue, Lapin Sauté, Ciel!, Paris Grill, Café du Monde, JaJa, Madame Chose, Chez Lionel - Brasserie Française, IRU Izakaya, Crémy Pâtisserie et Moishes.