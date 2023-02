Neige, grésil et pluie verglaçante au menu vendredi dans les Maritimes

Les provinces maritimes subiront un cocktail météo de neige, de grésil et de pluie verglaçante, vendredi.

Environnement Canada a émis des alertes de neige pour le nord du Nouveau-Brunswick, de grésil dans le centre, alors que le sud de la province, toute la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard recevront des périodes de verglas.

Jusqu'à 20 cm de neige pour le nord du N.-B.

Dans le nord du Nouveau-Brunswick, pour les régions du Restigouche, du Nord-Ouest, de Grand-Sault, du comté de Kent et de Miramichi, on prévoit de la neige laissant une accumulation totale de 15 à 20 cm, débutant tôt vendredi matin jusqu'à vendredi soir.

On prévoit de la neige parfois forte pendant une bonne partie de la journée de vendredi; la neige se changera peu à peu en averses de neige en soirée. L'accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles à certains endroits. La visibilité peut être soudainement réduite par moments.

Les conditions routières risquent d'être difficiles vendredi, selon Environnement et Changement climatique Canada. Photo : Radio-Canada / MARIO MERCIER

Pour l’instant, le nord-est de la province serait épargné par cette tempête, puisque Environnement Canada n’a émis aucune alerte pour les régions Chaleur et de la Péninsule acadienne.

Dans le centre de la province, ce sera un mélange de neige et de grésil pouvant atteindre 15 centimètres.

Dans les régions de Fredericton, Saint-Jean, Moncton et du Sud-Est, on émet la possibilité d'une importante quantité de pluie verglaçante dont la durée pourrait atteindre quatre heures, du grésil et de la neige.

Pluie verglaçante pour la N.-É. et l’Î.-P.-É.

En Nouvelle-Écosse, la pluie verglaçante doit commencer vendredi matin ou vendredi après-midi et cessera vendredi soir ou dans la nuit de vendredi à samedi.

Environnement Canada explique que la probabilité de pluie verglaçante sera la plus élevée à compter de vendredi matin pour le nord de la péninsule de la Nouvelle-Écosse, et vendredi après-midi ou vendredi soir pour le reste de la province.

La Nouvelle-Écosse pourrait être frappée par un long épisode de verglas vendredi (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Olivier Lefebvre

Une certaine incertitude demeure quant au moment et à l'ampleur de ces précipitations; on demande à la population de surveiller les prochaines prévisions d'Environnement Canada, car des avertissements pourraient être émis.

À l’Île-du-Prince-Édouard, on prévoit un mélange de neige, de grésil et de pluie verglaçante.

Les comtés de Queens et de Kings doivent s’attendre davantage à environ quatre heures de verglas, selon Environnement Canada.

Le comté de Prince recevra de 10 à 15 centimètres de neige et de grésil.

Pour le moment, Terre-Neuve-et-Labrador ne fait l’objet d’aucune alerte météo.