Rapport sur la qualité de l’air : les Limoulois réclament une deuxième rencontre

Vendredi, le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs avait gardé la porte ouverte pour cette deuxième séance, si les citoyens de Limoilou expriment le besoin . Maintenant qu’une demande a été faite formellement, Radio-Canada attend une réponse pour savoir si celle-ci aura lieu.

« Nous avons lu le rapport. Nous avons des questions. Nous avons des inquiétudes et des préoccupations. » — Une citation de Les signataires de la lettre adressée au ministère

Les citoyens étaient restés sur leur faim à la suite de la première et seule rencontre pour plusieurs raisons. Notamment parce que le ministère l’avait convoquée à une journée d’avis et qu’elle a eu lieu en Haute-Ville, plutôt que dans le secteur de la Basse-Ville où résident les citoyens concernés.

Vous nous avez donné 24 heures d’avis pour nous organiser et s’y présenter, peu importe, nos engagements, peu importe le fait que la Ville de Québec elle-même tenait une consultation publique sur le thème du développement durable dans nos quartiers au même moment , déplorent les signataires de la lettre.

Une trentaine de citoyens s'étaient alors déplacés pour entendre le président du groupe de travail sur les contaminants atmosphériques à Limoilou.

Un meilleur contexte de rencontre

Dans la lettre, les signataires soulignent qu’ils n’avaient eu que très peu de temps pour prendre connaissance du document de 1200 pages publié quelques heures auparavant. Dans ce contexte, ni les citoyens et les citoyennes, ni les journalistes n’ont pu préparer leurs questions à la lumière d’une lecture préalable de l’ensemble du rapport , précisent-ils.

Les signataires contestent ce qu’ils décrivent comme un certain manque d’écoute de la part du ministère. Après cette assemblée organisée pratiquement en catimini, vous nous invitez à nous manifester, voire à réitérer publiquement notre désir de voir une telle assemblée organisée dans nos quartiers, et ce, en dépit du concert de voix qui déplorait le contexte de l’assemblée de janvier , indiquent-ils.

Ces citoyens réclament donc du ministère qu’il organise dans les plus brefs délais une assemblée publique à Limoilou, où les experts que vous avez mandatés présenteront leur rapport et discuteront, le temps qu’il faudra, avec les citoyens et citoyennes concernés.

Ils demandent aussi un préavis raisonnable, promettant d’être au rendez-vous.