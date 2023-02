Une rencontre entre le nouveau propriétaire de Lions Place et les résidents prévue jeudi

Nous sommes vraiment ravis de vous rencontrer ! lit-on dans une lettre adressée aux résidents par la compagnie.

Le président du comité d’action des personnes âgées de Lions Place, Gerald Brown, déclare que même avec ce nouveau propriétaire, les questions restent plus nombreuses que les réponses quant à l’avenir des résidents.

Le prix des loyers représente l'inquiétude principale des résidents. Le gouvernement manitobain va verser 1,2 million de dollars de subventions à l’entreprise albertaine sur deux ans pour éviter une hausse des loyers. Mais d’après Gerald Brown, plusieurs résidents redoutent le moment où leur loyer mensuel de 844 $ augmentera.

Pendant deux ans je n’aurai pas besoin de déménager, mais après, ce loyer pourrait augmenter.

Vives critiques

L’entreprise a déjà fait l'objet de reproches par le passé. En janvier 2022, le chauffage de plusieurs familles de réfugiés et d’autochtones à Saskatoon, dans un immeuble de la compagnie, a été coupé pendant 10 jours, au cours d’une vague de froid extrême.

Les familles ont finalement été déplacées dans des hôtels, mais seulement après le passage d’un inspecteur des incendies.

La compagnie avait alors indiqué à CBC qu’elle n’avait pas été en mesure de régler le problème plus rapidement à cause d’une pénurie de personnel et de matériaux causée par la pandémie, en plus du défi supplémentaire apporté par les températures glaciales.

Nous regrettons et prenons très au sérieux toute perturbation au confort de nos clients , avait fait savoir Mainstreet dans un communiqué l’année dernière.

En juin 2015, la compagnie a été condamnée par le tribunal d’Edmonton à une amende de 250 000 $. Les Services de santé de l’Alberta avaient signalé des conditions dangereuses et insalubres dans un immeuble détenu par la société.

Mainstreet n’a pas répondu aux demandes répétées de commentaires de CBC/Radio-Canada sur ces incidents, mercredi.

Compte tenu de ces antécédents, un porte-parole du gouvernement du Manitoba tient à se faire rassurant. Il précise qu’il existe de nombreuses mesures de protection des locataires dans la province.

Maximiser les profits

Le montant des amendes n’est qu’une goutte d’eau vu les moyens financiers de la compagnie , estime la présidente du département d’études urbaines et des quartiers défavorisés de l’Université de Winnipeg, Shauna MacKinnon.

L’intérêt de ces entreprises est essentiellement d’attirer les investisseurs et de leur démontrer qu’elles peuvent maximiser les profits et qu’ils obtiendront un retour élevé sur leur investissement .

Le Lions Place est la troisième propriété de la compagnie Mainstreet à Winnipeg. Les autres se trouvent sur les avenues River et Broadway. Photo : Radio-Canada / Darren Bernhardt

Sur son site Internet, Mainstreet indique : Nous achetons à bas prix des immeubles d’appartements de taille moyenne et aux performances insuffisantes. Nous les améliorons, souvent de façon spectaculaire, avant de les remettre sur le marché à des taux qui reflètent leur valorisation.

La députée néo-démocrate de la circonscription d’Union Station, Uzoma Asagwara, dit que le gouvernement progressiste-conservateur doit en faire davantage pour éviter que des logements abordables tombent entre les mains d’entreprises privées.

La ministre de la Famille du Manitoba, Rochelle Squires, précise que le gouvernement envisage d’adopter une loi pour prévenir des situations semblables à l’avenir.