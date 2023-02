Mon art, mon identité : la démarche créative de 5 artistes noirs de la région

À l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs, la journaliste culturelle Camille Bourdeau est allée à la rencontre de cinq artistes de la région de la capitale fédérale. Pour se raconter et témoigner du lien entre leur pratique créatrice et leur identité, elles et ils ont choisi des lieux leur tenant particulièrement à cœur.

LeFLOFRANCO, le rap dans la peau

LeFLOFRANCO, le rap dans la peau Photo : Radio-Canada / Yosri Mimouna / Photo : Emilien Juteau

C’est dans l’auditorium de l’École secondaire publique De La Salle que le rappeur LeFLOFRANCO, Jeff Homère de son vrai nom, a choisi de se confier. Tout a en effet commencé entre ces murs pour lui. Ce dernier vit aujourd’hui de sa passion et définit sa musique comme de la pop urbaine multicolore .

Le Franco-Ontarien dans l’âme évoque son identité plurielle d’homme noir d’origine haîtienne, né en France mais ayant grandi dans la région depuis l’âge de neuf ans. La signature musicale du FLOFRANCO est sans surprise marquée par différentes influences, de sa passion pour le rap à Michael Jackson qu’il écoutait enfant, en passant par l’afro et la pop latine.

« Tout ce que je fais, c'est pour ouvrir des portes. Mon plus grand souhait est de voir d’autres jeunes rappeurs de notre région prendre leur place. » — Une citation de LeFLOFRANCO, rappeur

Julianne Lavertu, la danse de génération en génération

Julianne Lavertu, la danse de génération en génération Photo : Radio-Canada / Yosri Mimouna / Photo : Michel Aspirot

Pour Julianne Lavertu, la danse est une affaire de famille.

Il y a d’abord celle au sens propre, incluant notamment sa mère, fondatrice d’un studio de danse à Ottawa, le Cultural Arts Studio. Ce dernier a accueilli l’apprentissage de Julianne depuis ses trois ans.

Il y a ensuite sa famille au sens large, associée à de nombreux souvenirs de spectacles présentés sur la scène du Centre des arts Shenkman.

Étudiante en développement international, Julianne Lavertu enseigne également la danse afro-antillaise. Si elle maîtrise les bases du ballet, du jazz et du hip-hop, elle affectionne tout particulièrement ce style conciliant les cultures africaine et antillaise.

« [La danse afro-antillaise] m’aide à faire une belle connexion avec ma culture, avec moi-même, mes parents, mes ancêtres et les gens de ma communauté. » — Une citation de Julianne Lavertu, danseuse

Il faut vraiment être fier de son apparence. Dans mes cours, j’essaie vraiment de démontrer qu’il faut s’aimer, prendre soin de soi-même , renchérit-elle.

Fitch Jean, la soif de raconter

Fitch Jean, la soif de raconter Photo : Radio-Canada / Yosri Mimouna / Photo : Patrick Louiseize

Le réalisateur Fitch Jean a choisi son studio pour accorder son entrevue. Un lieu symboliquement fort pour celui qui, petit, aimait déjà raconter et écrire des histoires. Quand j'étais plus jeune, je ne savais pas que quelqu’un comme moi pouvait devenir réalisateur , relève-t-il toutefois.

Attaché au fait d’aborder des perspectives auxquelles il aurait voulu être exposé en tant que spectateur, Fitch Jean veille à réaliser des films permettant à des personnes peu représentées à l’écran de se reconnaître. Comme avec son court métrage, Plus que des cheveux, ou son premier long métrage sur lequel il travaille actuellement: un film présentant l’expérience d’une famille rwandaise installée au Canada après le génocide.

« Mon devoir est de raconter des histoires pas souvent vues au grand écran. » — Une citation de Fitch Jean, réalisateur

Noushka, s’exprimer en musique

Noushka, s’exprimer en musique Photo : Radio-Canada / Yosri Mimouna / Photo : Patrick Louiseize

Enfant, lorsque son père lui propose de traduire des albums de l’anglais au français, Noushka tombe amoureuse de la musique, un moyen d’expression formidable . Aujourd’hui auteure-compositrice et chanteuse-interprète, elle voue une véritable passion à la musique.

« On a tellement de belles choses à partager [...] On voit souvent du négatif à la télé, je veux juste montrer une image positive de tout ça. » — Une citation de Noushka, auteure-compositrice et chanteuse-interprète

Pour parler de ses influences musicales et de l’importance de célébrer la communauté noire, Noushka a choisi un lieu déjà présent dans la vidéo de Nos Patnè : son salon de coiffure préféré. L’occasion de parler de sa relation pas toujours sereine avec sa chevelure noire, qu’elle a appris à se réapproprier avec fierté au fil du temps.

Jimmy Baptiste, pour l'amour du graffiti

Jimmy Baptiste, pour l'amour du graffiti Photo : Radio-Canada / Yosri Mimouna / Photo : Patrick Louiseize

Designer graphique, illustrateur et muraliste, Jimmy Baptiste a grandi à Wakefield. Mais c’est à New York, où il a souvent rendu visite à sa famille originaire d’Haïti, qu’il découvre avec émotion la culture hip-hop et le graffiti. Quand on arrivait dans les quartiers comme Brooklyn, Queens, Manhattan, je voyais de grosses fresques, des tags puis des murales. Ça m'a inspiré et donné envie de dessiner et de reproduire mon propre style , explique l’artiste.

« Mon objectif avec mes projets maintenant, c’est vraiment de pouvoir impliquer les jeunes et la communauté dans tout le processus créatif. » — Une citation de Jimmy Baptiste, designer graphique, illustrateur et muraliste

Ses œuvres gravitent essentiellement autour du thème de l’identité et incluent des personnages noirs , explique l’artiste. C’est notamment le cas de sa création afrofuturiste intitulée Onah. Actuellement présentée sur la lanterne Kipnes du Centre national des Arts (CNA) et commandée spécialement pour le Mois de l’histoire des Noirs par le CNA , l’œuvre reflète vraiment [son] style visuel , confie-t-il.

Avec les informations de Camille Bourdeau