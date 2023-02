Retrouvailles imminentes à Sudbury pour une famille syrienne séparée par la guerre

La famille de Mustafa Alzahran est arrivée à Capreol, en Ontario, en 2016 après avoir fui pendant des années la guerre civile qui faisait rage dans leur pays d'origine, la Syrie.

Aujourd’hui étudiant à la maîtrise en santé publique à l'Université de Toronto, M. Alzahran était adolescent à l'époque. Il raconte que l’adaptation à la vie dans le Nord de l’Ontario sans ses tantes, ses oncles et ses cousins s’est avérée difficile.

Car pour la première fois de son existence, les membres de sa famille élargie, dont il était très proche, se retrouvaient séparés par des continents.

« Nous avons grandi dans une très petite communauté, vous savez, mon oncle[...] il vivait littéralement à cinq secondes de notre maison, nous étions donc voisins immédiats. » — Une citation de Mustafa Alzahran

Un accueil chaleureux… et coûteux

À travers le groupe Sudbury accueille les immigrants, Barb Roy aide les réfugiés syriens à immigrer dans la région et elle les soutient tout au long de leur première année au Canada.

Toutefois, les coûts nécessaires pour venir en aide aux réfugiés augmentent.

Il y a trois ans, 55 000 $ étaient requis pour accueillir la famille de M. Alzahan ; aujourd’hui, Mme Roy aurait besoin de 12 000 $ supplémentaires pour le déménagement.

Les prix des loyers ont doublé, le coût de la nourriture, et ils [les membres de la famille] sont tous plus âgés maintenant … C'est de l'argent qu'ils utilisent juste pour s'installer , explique-t-elle.

« Nous devons absolument tout fournir. Ils ne sont pas autorisés à obtenir des ressources de la Ville, du gouvernement. » — Une citation de Barb Roy, bénévole avec le groupe Sudbury accueille les immigrants

La Syrie et le Liban, trop dangereux

M. Alzahran était trop jeune pour réaliser le danger que courait sa famille lorsque la guerre civile a éclaté en Syrie, raconte-t-il, mais il se souvient du début des combats en 2011.

Une ville en Syrie, Saraqeb a fait l'objet de violents combats dès le début des années 2010. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / Aaref Watad

« Imaginez que vous et vos cousins ​​jouez, puis vous levez les yeux et vous pensez que si vous montez sur le toit, vous pourrez toucher l'avion de chasse. [...] Et puis il a tiré un missile et il a touché l'autre bout de la ville et un tas de gens sont morts. » — Une citation de Mustafa Alzahran

M. Alzahran et sa famille ont pu fuir au Liban voisin, non sans y vivre d’importantes difficultés.

Ma famille et moi avons vécu là-bas pendant quatre ans, mais nous ne pouvions pas aller à l'école, nous ne pouvions pas trouver un bon emploi [...] et nous ne pouvions pas obtenir de soins de santé parce que nous étions Syriens , s’est-il désolé.

Sa tante, son oncle et ses cousins demeurent dans cette même situation précaire, au Liban. Une situation qualifiée de désastreuse par Mme Roy.

Le gouvernement [libanais] ne veut pas d'eux. À ce stade, ils sont là illégalement , a-t-elle ajouté.

Si l'oncle de M. Alzahran est considéré comme un déserteur et arrêté par les patrouilles, il sera conduit immédiatement de l'autre côté de la frontière [et sera de retour] en Syrie pour être fusillé ou emprisonné.

Une famille bien entourée

Malgré les difficultés traversées par la famille de M. Alzahran, il concède que l’ajustement à leur nouvelle vie ne sera pas facile non plus : bien sûr, ça va être stressant et ils vont devoir relever leurs propres défis .

C’est plus difficile pour les parents , croit Mme Roy.

« Tous diraient probablement ‘ j'aimerais retourner dans l'ancienne Syrie', mais ils comprennent que cette Syrie n’existe plus. Et maintenant, en plus avec ce tremblement de terre… [...] ces gens ont traversé tellement [d’épreuves]. » — Une citation de Barb Roy

Toutefois, M. Alzahran et sa famille seront là pour les épauler.

[Nous allons] tous vivre dans la même ville et je pense que nous retrouverons ce qu'était la vie avant la guerre , se réjouit M. Alzahran ravi que sa famille soit finalement réunie après des années de guerres et de conflits.

Avec les informations de Cara Nickerson de CBC