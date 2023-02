Plus de 13 000 $ pour une locataire qui s’est battue contre une rénoviction

La décision met fin à un an de confrontation entre Brandy McGuire et son ex-propriétaire.

C'est un grand pas pour les droits des locataires , dit-elle. Et c'était l'une des principales choses importantes pour moi.

Sa conseillère juridique, Katie Brousseau, dit que cette décision crée un précédent en Nouvelle-Écosse.

Il s'agit certainement de l'une des décisions les plus importantes , dit la travailleuse juridique communautaire au service d'aide juridique de Dalhousie. L'une des très rares décisions, voire la seule, qui interprètent les dispositions relatives à la rénoviction!

Un long processus

Brandy McGuire, son partenaire et ses enfants vivaient au Bluenose Inn and Suites sur l'autoroute Bedford l'année dernière lorsqu'elle a reçu une lettre , le 1er mars 2022, disant à tous les locataires qu'ils avaient 60 jours pour partir. Plus de 20 personnes y vivaient sur une base mensuelle et on leur a dit que le bâtiment était irréparable.

Brandy McGuire était au courant de la législation provinciale en matière de rénovation et a porté l'affaire devant une audience sur la location à usage d'habitation.

Depuis mars 2021, la province a levé l’interdiction des rénovictions, mais de nouvelles protections pour les locataires ont été ajoutées à la Loi sur la location à usage d'habitation.

Le locataire doit entre autres recevoir un préavis d'au moins trois mois et le propriétaire doit donner au locataire entre un et trois mois de loyer à titre de compensation.

Une indemnité complémentaire peut être accordée au locataire si le propriétaire ne respecte pas ces nouvelles règles ou s'il est reconnu coupable d'avoir agi de mauvaise foi.

L'avis du propriétaire a été remis aux locataires de l'immeuble le 1er mars 2022. Photo : Radio-Canada / Mark Culligan

L'audience sur la location à usage d'habitation a statué en faveur de Brandy McGuire, mais son propriétaire, John Ghosn, a fait appel de la décision et l'affaire a été portée devant la Cour des petites créances.

John Ghosn a fait valoir qu'il ne s'agissait pas d'une rénoviction car sa société, Enqore Developments Ltd., n'avait pas de plans imminents pour réaménager la propriété.

Mais l'arbitre a statué que même s'il ne s'agissait pas d'une rénoviction au sens familier du terme, la législation provinciale en matière de rénoviction s'applique.

La décision a noté que le plan à long terme pour la propriété est de démolir les bâtiments existants et de réaménager le site dans un projet moderne à usage mixte .

Une forme de rénoviction

L'arbitre Eric Slone a dit que même si les travaux de rénovation n’avaient pas encore commencé, ça ne changeait rien au plan initial qui était d’évacuer les locataires pour rénover puis remettre des loyers sur le marché.

Enqore Developments Ltd. a un accord de développement pour réaménager le site avant 2027, mais la compagnie n'a pas encore de permis de démolition. Photo : Facebook/Howard Johnson Bluenose Inn & Suites

Les dommages-intérêts accordés à Brandy McGuire comprennent le paiement de trois mois de loyer au Bluenose et une partie de la différence entre son ancien et son nouveau loyer. Elle dit que l'argent aidera sa famille alors qu'elle termine ses études et cherche du travail.

Un représentant de la société Enqore Developments a réagi pour dire que la propriété fonctionnait à perte et que la décision était trop sévère.

C'est comme si nous avions le livre des règles de rénoviction lancé sur nous , a-t-il déclaré.

Si le gouvernement veut subventionner le logement [...], c'est sa prérogative, mais en fin de compte, on a l'impression qu'il essaie de transmettre la charge financière du logement abordable aux propriétaires.

John Ghosn a 30 jours pour faire appel de la décision de la Cour des petites créances.