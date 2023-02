Des objets ancestraux mi’kmaq du 19e siècle seront rapatriés d’un musée australien

Des objets mi'kmaq conservés depuis plus de 130 ans dans un musée australien seront finalement restitués à la communauté de Millbrook, en Nouvelle-Écosse.

Heather Stevens, gestionnaire et interprète principale du patrimoine au Cultural and Heritage Centre de Millbrook, a indiqué qu'elle se rendra le mois prochain à Melbourne pour ramener dans sa communauté mi'kmaq une paire de mocassins, une veste, une pipe et une broche.

Cette pipe reviendra dans sa communauté d'origine, la Première Nation Millbrook. Photo : Gracieuseté : Musée Victoria

Mme Stevens raconte que le travail de restitution a commencé il y a 12 ans. Elle trouve particulièrement émouvant que ces pièces reviennent dans la communauté mi'kmaq de Millbrook, tout près de l'endroit où elles auraient été fabriquées par un artisan mi'kmaq au 19e siècle.

Des mocassins fabriqués au XiXe siècle. Photo : Gracieuseté : Musée Victoria/Heather Stevens

On souhaite que les articles rapatriés soient exposés bien en vue dans le centre culturel près de Truro, pour que ce soit la première chose que les gens voient quand ils entrent , a-t-elle dit.