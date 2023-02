Fin des agences privées en santé : réactions mitigées en Estrie

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a déposé son projet de loi mercredi, se donne jusqu'à 2026 pour mettre fin au recours aux agences de placement et à la main-d’oeuvre indépendante dans le réseau, sauf pour certaines exceptions.

Pour la présidente de l'agence Continuum, Hélène Gravel, la mauvaise presse qui circule au sujet des agences la désole.

On est là comme des pompiers de dernière minute. Je trouve ça difficile d'entendre le discours très négatif sur les agences, alors que les gens qui travaillent pour les agences sont des gens très bien formés avec les mêmes compétences.

« On travaille pour le réseau quand on a besoin de nous. On ne s'impose pas nulle part. »