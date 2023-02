L’ex-PDG d’Horizon reçoit 2 millions $ pour congédiement injustifié

L’ancien président-directeur général du Réseau de santé Horizon, le Dr John Dornan, s’est vu accorder plus de 2 millions $ pour congédiement injustifié par la province. Il avait été congédié publiquement par le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, l’été dernier à la suite du décès d’un patient dans une salle d’attente d’un service d’urgence de Fredericton.

Les avocats du Dr Dornan affirment qu’il s’agit de la plus importante indemnité d’emploi de l’histoire de la province et qu’elle reflète fidèlement les pertes subies par leur client.

Cela comprend environ 385 000 $ par année pour le reste de son contrat de 5 ans, plus 200 000 $ en dommages-intérêts majorés, ce qui est sans précédent en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, selon ses avocats.

Aucun dommage punitif ni dépens n’ont été accordés dans la décision que l’arbitre a rendue mercredi.

En poste seulement quatre mois

John Dornan était PDG d’Horizon depuis seulement quatre mois lorsque le premier ministre Blaine Higgs a annoncé son départ lors d’une conférence de presse le 15 juillet, dans le cadre d’un remaniement majeur du leadership des soins de santé au Nouveau-Brunswick.

Le pdg par intérim de réseau de santé Horizon, le Dr John Dornan Photo : Radio-Canada

Si nous n’obtenons pas de meilleurs résultats de gestion dans nos hôpitaux, nous n’obtiendrons pas de meilleurs soins de santé , avait alors justifié le premier ministre.

Le grief de John Dornan n'était pas seulement une question d'argent, a déclaré son avocat de Toronto, Howard Levitt.

Ce qui l’intéressait, c’était la protection de la réputation et la justification , a déclaré Me Levitt.

John Dornan avait accepté d’assumer le rôle de PDG d’Horizon de façon permanente pour servir le public et faire progresser les soins de santé au Nouveau-Brunswick. Il a ainsi subi une réduction de salaire puisqu'il avait abandonné ses fonctions antérieures de chef de cabinet régional et de spécialiste en médecine interne à l’Hôpital régional de Saint-Jean afin d'accepter son nouveau poste.

Il a eu sa réputation essentiellement ternie par le gouvernement pour quelque chose qu’il n’avait rien à voir , a expliqué son avocat.

Rien à voir avec le décès d’un patient à l’urgence le 12 juillet

Au cours de la conférence de presse, lorsque Blaine Higgs a également laissé tomber Dorothy Shephard comme ministre de la Santé et supprimé les conseils d’administration d’Horizon et de Vitalité, il a cité une crise croissante des soins de santé qui comprenait le traumatisant décès d’un patient le 12 juillet dans la salle d’attente du service des urgences de l’hôpital régional Dr Everett Chalmers.

Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick, lors de la conférence de presse du 15 juillet 2022. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Selon un témoin, un aîné avait attendu seul dans un fauteuil roulant, dans un inconfort visible, pendant des heures lorsqu’il semblait s’endormir. Ce n’est que lors d’une vérification de routine des personnes dans la salle d’attente qu’un employé de l’hôpital a réalisé que l’homme avait cessé de respirer, a-t-il raconté.

Me Levitt a allégué que les commentaires de Higgs ont laissé entendre que d’une manière ou d’une autre, John Dornan, qui n’a bien sûr rien à voir avec ce qui s’est passé pendant ces quelques heures dans ce service hospitalier, quatre mois après avoir pris le travail de façon permanente, était en quelque sorte responsable .

L’arbitre George Filliter en est arrivé à la même conclusion, estime l’avocat de John Dornan.

Réputation de 35 ans ruinée en 40 minutes, selon les avocats

Pourtant, en l’espace d’une conférence de presse de 40 minutes, la réputation du Dr Dornan, endocrinologue et spécialiste en médecine interne qui pratique la médecine au Nouveau-Brunswick depuis 35 ans, a été ruinée, affirment ses avocats.

Par la suite, John Dornan a été interviewé deux fois pour un emploi similaire dans une autre province, mais les négociations ont soudainement pris fin parce qu’ils ont entendu du Nouveau-Brunswick des commentaires négatifs sur les circonstances de son licenciement , a déclaré Howard Levitt.

C’est pourquoi l’arbitre a pris la mesure sans précédent d’accorder non seulement des dommages-intérêts majorés, mais un montant si élevé, a-t-il ajouté.

L’arbitre a examiné tous les faits et dit que [la province] avait vraiment terni la réputation [de John Dornan] lorsqu’il était un homme qui a opéré avec une intégrité pure, qui n’a pas été touché par le contre-interrogatoire de l’affaire, qui a agi de bonne foi et qui a été mal traité , a poursuivi Me Levitt.

John Dornan n’a pas voulu commenter pour le moment.

La province au courant de la décision

CBC a également demandé un commentaire au cabinet du premier ministre.

La province est au courant de la décision , a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé, Adam Bowie.

Nous l’examinons et n’avons pas d’autre commentaire , a-t-il déclaré dans un courriel.

La province pourrait demander une révision judiciaire de la décision.