Des parents rassurés par le projet de regroupement des écoles de Mont-Brun et de Cléricy

Souhaitant remédier à la situation, le comité d’établissement de l’école a réuni plus d’une cinquantaine de parents et membres de la communauté à une rencontre d’information mercredi soir, dans le gymnase de l’école de Cléricy.

Un constat se dégage : la plupart des parents se disent favorables à la proposition du comité.

Le projet de regroupement des deux écoles primaires vise notamment à améliorer la qualité des services éducatifs offerts aux élèves, dans un contexte de grave pénurie de personnel.

Andréanne Girard-Morissette et Audrey Mercier enseignent à l'école Saint-Norbert-de-Mont-Brun. Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

Une transition nécessaire, selon les deux seules enseignantes de l’école de Mont-Brun, Audrey Mercier et Andréanne Girard-Morissette, qui doivent aussi assurer la gestion de l’établissement en raison du manque de main-d’œuvre.

« On veut vraiment que nos enfants aient la chance, l'opportunité, les outils et l'aide que tous les autres enfants ont finalement. » — Une citation de Audrey Mercier

On veut qu'ils aient les mêmes opportunités que les élèves qui sont en ville. Même si on est dans un milieu rural et défavorisé, on veut leur apporter le soutien dont ils ont besoin. On pense vraiment que le projet de regroupement nous permettrait de faire tout ça , ajoute sa collègue Andréanne Girard-Morissette.

Une lame à double tranchant

Dans le cas d’une décision favorable, le projet de rapatriement des élèves de Mont-Brun à Cléricy s’échelonnerait sur une période de trois ans, impliquant ainsi une réorganisation importante des salles de classe.

Une telle manœuvre permettrait notamment à la population étudiante élargie de bénéficier de services d'éducation spécialisée et d'orthopédagogie toute la journée. Pour l’instant, le manque de personnel force les spécialistes à voyager d’une école à l’autre dans une même journée.

Cette proposition a par ailleurs rassuré Yannick Nolet, père de deux enfants qui fréquentent les écoles du secteur. Il soutient toutefois que certains aspects sont moins positifs.

La cour d'école à Cléricy manque un peu d'amour. J'aimerais voir plus de choses pour faire bouger les enfants. Il y a aussi les citoyens de Mont-Brun qui semblent inquiets par rapport à leur école et je comprends ça. Quand tu enlèves une école d'un village, c'est un peu comme si tu enlevais son cœur , déplore-t-il.

Yannick Nolet est père de deux enfants fréquentant les écoles de Cléricy et de Mont-Brun. Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

Même si le Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda assure qu'il s'agit d'un projet pilote temporaire, et non d'une fermeture définitive de l'école de Mont-Brun, plusieurs citoyens sont inquiets des impacts à long terme de la démarche.

C'est le cas de Pierre Cliche, résident de Mont-Brun, pour qui la présence d'une école primaire à proximité est une priorité.

« À Mont-Brun, on est chanceux. On a encore notre église, un bureau de poste et une épicerie. Il y a beaucoup d'endroits qui n'ont plus ça, donc on veut garder notre école aussi. » — Une citation de Pierre Cliche

Bien conscientes de ces difficultés, les enseignantes présentes lors de la séance d'information soutiennent tout de même que le regroupement serait bénéfique.

Elles évoquent la mise en place de projets rassembleurs, une plus grande possibilité d'entraide entre les enseignants et une diminution des transitions pour les élèves, qui passent actuellement de Cléricy à Mont-Brun à la quatrième année.

Une proposition flexible

Le comité d'établissement, le personnel enseignant et la direction indiquent vouloir se réunir à nouveau afin de faire un bilan de la séance de mercredi.

Mais comme l’explique Marie-Pier Lanthier, directrice des écoles primaires des quartiers D'Alembert, Cléricy et Mont-Brun, il s’agit d’une première proposition. Il serait donc possible que certains détails soient éventuellement précisés, selon elle.

Marie-Pier Lanthier est directrice des écoles primaires de D'Alembert, de Cléricy et de Mont-Brun. Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

On voit que c'est partagé. Il y a des familles de Cléricy et de Mont-Brun qui sont favorables, mais d'autres le sont moins. Il y a des enjeux pour certains, comme au niveau de la cour d'école. On voit qu'il reste des choses à réfléchir, donc notre décision n'est pas prise , affirme Marie-Pier Lanthier.

La directrice des écoles du secteur indique également que, dans le cas où le projet de regroupement engendrerait des difficultés imprévues, il serait envisageable de réinstaller les élèves à l’école de Mont-Brun.

D’ici là, une deuxième rencontre sera organisée au cours des prochaines semaines, où l'opinion des parents pourrait être évaluée de manière plus formelle.

Si la proposition obtient le soutien nécessaire, le regroupement des deux écoles pourrait être en vigueur dès septembre prochain.