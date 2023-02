Sur les réseaux sociaux, ils publient des vidéos se voulant légères et amusantes, parfois même suggestives. Mais l'Irak fait désormais la chasse aux Youtubeurs et TikTokeurs accusés de partager des « contenus décadents », une campagne liberticide selon certains.

Pour lutter contre ces contenus décadents allant à l'encontre des mœurs et des traditions d'une société irakienne encore largement conservatrice et patriarcale, le ministère de l'Intérieur a annoncé mi-janvier la création d'un comité spécialisé.

Ce type de contenu n'est pas moins dangereux que le crime organisé. C'est l'une des causes de la destruction de la famille irakienne et de la société , s'insurge le ministère dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Suivie par plus de 145 000 personnes sur TikTok, Om Fahad a été l'une des premières à faire les frais de cette nouvelle politique.

Début février, la jeune femme a été condamnée à six mois de prison. En cause : des vidéos où elle apparaît dans des tenues moulantes, se trémoussant sur de la pop irakienne.

Quelques jours plus tard, une autre TikTokeuse – sous le pseudonyme d' Assal Hossam – écope de deux ans de prison, pour des vidéos dans laquelle elle met en valeur ses formes, parfois vêtue d'un uniforme militaire.

Au total, une dizaine de personnes ont été interpellées pour des contenus décadents , d'après un responsable du ministère de l'Intérieur, qui souhaite conserver l'anonymat. Via une plateforme mise en place par les autorités, 96 000 signalements ont été envoyés par le grand public, selon la même source.

Six verdicts ont déjà été prononcés dans ces affaires, d'après la justice.

Et à Amarah, dans le sud de l'Irak, un juge d'instruction a récemment entendu quatre petites célébrités des réseaux sociaux, soupçonnées d' offense aux mœurs publiques et d'attentat à la pudeur , indique un communiqué du Conseil suprême de la magistrature.

Parmi ces accusés, remis en liberté, Aboud Skeeba (161 000 abonnés sur TikTok), connu pour des vidéos humoristiques au charabia incompréhensible débité avec un pseudoaccent américain.

Ou encore Hassan al-Chamri, suivi sur l'application chinoise par plus de trois millions de personnes pour ses vidéos où, voile noir sur les cheveux et vêtu d'une djellaba, il se travestit en Madiha , une Irakienne d'origine modeste et au fort tempérament.

Dans une vidéo publiée après sa libération, il fait son mea culpa, indiquant avoir effacé certaines publications au contenu offensant . Pour autant, il affirme vouloir continuer à réaliser des vidéos.

Fake news et discours de haine

Pour poursuivre ces TikTokeurs et Youtubeurs, l'État a recours à certains articles du Code pénal à la terminologie vague et élastique, comme les mœurs publiques et l'attentat à la pudeur , déplore Moustafa Saadoun, de l'Observatoire irakien pour les droits de l'homme.

Des formulations prêtant le flanc à des interprétations , assure-t-il. Résultat: quelqu'un qui n'a rien fait de mal risque d'être arrêté . Ravagé par des décennies de conflits et des affrontements confessionnels après l'invasion américaine qui renversa Saddam Hussein en 2003, l'Irak a renoué avec un semblant de normalité, malgré l'instabilité politique et des violences sporadiques.

Mais les droits et les libertés personnelles ou publiques - des femmes, de l'opposition politique ou des minorités sexuelles - se heurtent encore au carcan d'une société patriarcale, fortement imprégnée de culture tribale.S'il ne cautionne pas les contenus produits par les YouTubeurs et TikTokeurs en vogue, M. Saadoun appelle les autorités à punir plutôt ceux qui publient fake news et discours de haine .

Rien à voir avec la liberté d'expression

Avec la répression actuelle, il craint que le pouvoir ne soit en train de prendre le pouls de la société avant de passer à une étape plus dangereuse: faire rendre des comptes à tous ceux qui critiquent les institutions de l'État et les politiciens .

Rien à voir avec la liberté d'expression , défendait toutefois récemment le porte-parole du ministère de l'Intérieur Saad Maan. Ces personnalités égarées ne représentent pas les Irakiens, la femme irakienne, ni la société irakienne , lançait-il sur la chaîne de télévision irakienne Al-Rachid.

Si le commentateur politique Ahmed Ayyash al-Samarraï se dit favorable à la condamnation des influenceurs, il rappelle qu'ils ne sont pas les seuls en tort.

Depuis 20 ans, tous les jours nous voyons les contenus décadents que nous présentent politiciens de pacotille, barons de la politique, et ceux qui se disent hommes de religion , dénonce-t-il sur Twitter.

Et d'énumérer les griefs à leur encontre : Conflits sectaires, discriminations racistes, incitation à la violence...