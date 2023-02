Le maire de Toronto démissionne après l’adoption du budget municipal

La date de son départ a été annoncée un peu plus d'une heure après l'adoption, par le conseil municipal de Toronto d'un budget de plus de 16 milliards de dollars qui prévoit notamment une hausse d’impôt foncier de 5,5 %, la plus importante augmentation depuis des dizaines d'années.

John Tory avait précisé en début de semaine qu’il demeurait en poste pour les délibérations budgétaires, ce qui avait donné lieu à des spéculations sur la date de l’entrée en vigueur de sa démission.

Le gouvernement Ford avait en effet accordé des pouvoirs supplémentaires au maire de Toronto, qui lui auraient permis de défaire des amendements proposés par une majorité de conseillers.

M. Tory a toutefois déclaré peu après 22 h qu’il n’exercerait pas ces pouvoirs et que le budget et les amendements étaient conséquemment adoptés.

Très content que le budget ait été adopté, c'est une étape importante , s'est-il contenté de déclarer aux journalistes, alors qu'il regagnait son bureau après la réunion.

Plus tôt dans la journée, des manifestations bruyantes avaient forcé l'interruption des travaux à deux reprises. Des opposants au maire dénonçaient notamment le manque de mesures pour lutter contre la pauvreté et aider les sans-abri.

La proposition budgétaire du maire contenait des mesures contestées, comme une hausse de près de 50 millions de dollars du budget de la police et des réductions de service des transports en commun.

Dans sa lettre de démission remise au greffier mercredi soir, John Tory, a répété qu’il était désolé et présenté ses excuses aux Torontois et à ceux que ses actions auraient pu blesser.

Cela a été l’emploi d’une vie , a-t-il écrit, en ajoutant qu’il avait été honoré d’occuper ces fonctions.

John Tory avait obtenu un troisième mandat le 24 octobre. Photo : La Presse canadienne

John Tory était maire de Toronto depuis 2014.

Il avait été réélu en octobre et avait reçu, du gouvernement de Doug Ford, des pouvoirs accrus.

Une élection partielle sera organisée au cours des prochains mois. Entre-temps, c’est la mairesse adjointe Jennifer McKelvie qui occupera les fonctions par intérim.

Elle ne disposera toutefois pas des pouvoirs de super maire accordés par la province.

Avec les informations de Shawn Jeffords de CBC