Les Dragons s’enflamment en début de séries éliminatoires de volleyball collégial

Sainte-Anne a laissé peu de chances à ses adversaires. L'équipe acadienne a remporté ses manches avec des pointages de 25-16, 25-21 et 25-18. Les Dragons mènent la série 1 à 0.

Notre attaque a fait le travail , explique l'entraîneur-chef, Jay Melanson.

Leur prochain match aura lieu au Centre Marcel R. Comeau, à Pointe-de-L'Église, en Nouvelle-Écosse, samedi soir à 18h.

Une victoire contre UNBSJ les propulserait en finale atlantique la semaine prochaine.

Le mentor de l'université acadienne ne pense pas que les joueurs ne vivront pas un excès de confiance. On sera all right, on sera correct , dit-il.

Le capitaine Alec Cottreau, de Wedgeport, a marqué 17 points pour les Dragons, dont deux as aux services, 9 réceptions en manchette et 14 coups directs.

« On a besoin de prendre ça un match à la fois et c'est une bonne façon de commencer, une victoire de 3-0. » — Une citation de Le capitaine des Dragons de l'Université Sainte-Anne, Alec Cottreau

Les Dragons ont connu un bon match, mais semblaient avoir une baisse d'énergie au milieu de chacune des manches.

Je pense qu'on devenait complaisant alors qu'on a besoin d'être fort tout le temps , ajoute Cottreau.

Joshua Aucoin prépare une attaque pour l'Université Sainte-Anne. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Son entraîneur-chef, Jay Melanson, est conscient de cela. Mais, on a fait l'effort.

Jérémy Bourque (8 points), Vincent Doucet (14 réceptions) et Joshua Aucoin (32 mentions d'aide) ont complété l'attaque des Dragons.

Pour les Seawolves, Finlay Kearney-Staunton s'est illustré avec 7,5 points.

L'entraîneur des Seawolves, Dino Karatzios, était déçu par le résultat, même si son alignement est majoritairement composé de 11 recrues.

Je ne peux pas leur en demander trop , explique celui qui est originaire de Bathurst. Mais, je m'attendais à plus d'effort. Les joueurs avaient des papillons dans l'estomac. On se rattrapait, mais Sainte-Anne parvenait à nous distancer.

Karatzios va réfléchir sur la façon de contrer l'attaque acadienne. Ce ne sera pas une tâche facile.