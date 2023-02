Des dizaines de boîtes de dons amassées à Sherbrooke pour les victimes du séisme 

La région a répondu à l'appel de Joy Korji, un Sherbrookois d'origine syrienne. Ce dernier demandait des dons pour venir en aide aux victimes du séisme qui a frappé la Syrie et la Turquie le 6 février dernier. Depuis lundi, les boîtes de vêtements et d’objets de toutes sortes s’accumulent dans le sous-sol de l’église Saint-Éphrem.

La collecte se terminait mercredi soir. Lors du passage de Radio-Canada, des bénévoles, petits et grands, s’affairaient à accueillir les donateurs et à trier le contenu de plusieurs dizaines de boîtes qui s’empilaient presque jusqu’au plafond.

On a collecté beaucoup de vêtements, beaucoup de manteaux d'hiver pour hommes et pour femmes. On a collecté beaucoup de choses pour les enfants : du lait, des couches à bébé. On a collecté des médicaments puis des couvertes. On a même accepté les donnes en argent. On est rendus à environ 5000 $. Ça va tout être envoyé en Syrie pour acheter de la nourriture pour les familles là-bas énumère Joy Korji.

Les boîtes s'empilaient presque jusqu'au plafond lors du passage de Radio-Canada mercredi soir. Photo : Radio-Canada / Emy Lafortune

Ce dernier se dit particulièrement touché par une telle vague de générosité.

« On n'a jamais imaginé que ça allait être grand comme ça. Vous pouvez voir les volontaires : je ne connais même pas la moitié de ce monde, mais tout le monde vient, m’appelle pour venir aider. Je veux remercier tout Sherbrooke. Pas juste pour les dons, mais pour le bénévolat. C'est vraiment apprécié, honnêtement. » — Une citation de Joy Korji, Sherbrookois d’origine syrienne

Joy Korji est derrière la collecte de dons. Photo : Radio-Canada / Eric Carbonneau

Dans les prochains jours, les dons seront envoyés à d’autres bénévoles à Montréal, puis acheminés à des Syriens par bateau et par avion, indique Joy Korji. Ils permettront d'aider les survivants du séisme et de leur permettre de se reconstruire. Selon le dernier bilan, ce désastre naturel a fait plus de 41 000 morts et a causé des dommages qui pourraient atteindre des dizaines de milliards de dollars, surtout en logements et en infrastructures.