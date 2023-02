Réacteurs nucléaires modulaires : entre soutien et scepticisme chez les Premières Nations

Les réacteurs nucléaires modulaires, qui sont de petite taille, sont présentés comme une façon de répondre aux besoins énergétiques en réduisant drastiquement l’émission de gaz à effet de serre, et comme une pierre angulaire d’un pivot complet vers des énergies propres.

Ces dernières années, tant le Parti progressiste-conservateur, au pouvoir au Nouveau-Brunswick, que le Parti libéral se sont entichés de l’idée. En 2021, Ottawa octroyait 56 millions de dollars à la province pour qu’elle fasse évoluer cette ambition.

Des doutes existent néanmoins sur l’existence d’un marché pour exporter ces réacteurs, les conséquences environnementales des déchets radioactifs, ainsi que sur les sommes et le temps qu’il faudra pour mettre les choses en marche.

De plus, une étude  (Nouvelle fenêtre) de l’Université de Colombie-Britannique ( UBC ) et de l’Université Stanford concluait en 2022 que e volume de déchets résultant des petits réacteurs nucléaires serait de deux à 30 fois plus importante que le volume d’un réacteur typique, et qu’il serait plus complexe d’en disposer.

Terry Richardson, le chef de la Première Nation mi’kmaw de Pabineau, est l’un de ceux qui sont à 100 % derrière cette technologie.

Terry Richardson, chef de la Première Nation de Pabineau. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Le nucléaire est cohérent avec sa culture, dit-il. En tant que Premières Nations, nous sommes protecteurs du territoire. La technologie nucléaire n’est pas émettrice de carbone , affirme-t-il. Ça va en réalité résoudre le problème du carbone , dit-il.

Pabineau a signé des protocoles d’entente avec deux entreprises qui veulent développer les petits réacteurs modulaires : Moltex et ARC Clean Energy.

Ces ententes ne sont pas comme des contrats, dit le chef Richardson, et n’obligent à rien. Elles sont cependant une déclaration de la volonté des parties impliquées de travailler ensemble vers un but commun.

Les détails de la façon précise dont sa communauté, et potentiellement les autres nations autochtones de la province, prendrait part au développement des réacteurs nucléaires, reste à négocier, indique Terry Richardson.

Il soutient que le Nouveau-Brunswick pourrait tirer des avantages de l’exportation de cette technologie, même si la province ne représentait qu’une infime fraction du marché mondial. Il dit qu’il y a une occasion pour sa communauté et les autres communautés autochtones d’en faire partie et d’en retirer des bénéfices financiers.

Il fait aussi valoir qu’il y a un potentiel de création d’emplois au Nouveau-Brunswick.

Rory O'Sullivan est chef de la direction de Moltex. (Photo d'archives) Photo : CBC/Brian Chisholm

Le chef de la direction de Moltex, Rory O'Sullivan, a affirmé en comité parlementaire mercredi à Fredericton que l’entreprise a le soutien de 15 Premières Nations de la province dans le dossier des petits réacteurs modulaires.

Il y a des communautés autochtones qui ne sont pas convaincues du tout.

Hugh Akagi, chef de la Nation Peskotomuhkati de Skutik, a déclaré au comité de l’Assemblée législative qu’il trouvait imprudent de se lancer dans le développement coûteux d’une technologie qui ne sera pas disponible avant de nombreuses années, quand de nombreux besoins sont si criants.

Ron Tremblay, chef du Grand Conseil Wolastoqey, est absolument contre.

Il explique que lorsqu’un projet de la sorte émerge, les aînées recommandent que l’on se pose trois questions : Est-ce que ce sera dommageable? Les effets seront-ils irréversibles? Les conséquences affecteront-elles au moins sept futures générations?

Selon Ron Tremblay, lorsqu’on parle des petits réacteurs modulaires, la réponse est oui dans chaque cas.

Ron Tremblay est chef du Grand Conseil wolastoqey. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : María José Burgos

En 2021, le Grand Conseil avait d’ailleurs adopté une résolution demandant que les gouvernements fédéral et provincial cessent de financer, et abandonnent progressivement le nucléaire à Point Lepreau, la centrale située sur leurs terres ancestrales et non cédées.

Terry Richardson, le chef de Pabineau, reconnaît que l’unanimité n’est pas toujours possible.

Il exhorte toutes les parties impliquées à s’assoir autour d’une table pour au moins en discuter. Si on n’est pas en avant de l’autobus, on sera à l’arrière de l’autobus , illustre-t-il.