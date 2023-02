Une nouvelle image pour la Ville de La Tuque

Le nouveau logo est formé d’un conifère entouré d’un cercle, un symbole atikamekw qui représente la notion de communauté. Une décision qui s’inscrit dans une démarche afin de se rapprocher de la communauté atikamekw.

L'image de marque concerne toute l'agglomération, incluant les communautés de Wemotaci, et Opitciwan. Une personne sur quatre est Atikamekw dans l’agglomération.

Le slogan a également été traduit dans sa langue et sera affiché dans cette version à plusieurs endroits dans la ville, à la demande de Laurianne Petiquay, directrice générale du Centre d’amitié autochtone de La Tuque.

Il y a eu des focus groupes, des consultations citoyennes et il n’y avait pas de participants autochtones dans ces consultations-là. Et le message que ça envoie, c’est tout simplement parce que les personnes autochtones qui vivent dans la ville ne se sentent pas citoyens de la ville, mais bien des autochtones qui sont dans une ville , affirme-t-elle.

Elle croit qu'il faut bâtir le sentiment d'appartenance entre la ville et la communauté atikamekw.

« Le fait que la ville de La Tuque ait entendu ce message-là et ait traduit des mots dans la langue atikamekw, c’est quelque chose qui pour nous fait du sens. » — Une citation de Laurianne Petiquay, directrice générale du Centre d’amitié autochtone de La Tuque

Une image jeune pour les attirer

L’image de marque a aussi été rajeunie dans le but d’attirer de jeunes familles et des touristes. En proie à un exode de résidents depuis plusieurs années, La Tuque a connu son premier bilan démographique positif en 2022.

La nouvelle image mise sur la simplicité de la vie dans la municipalité, sur son accès à la nature et sur la qualité de vie des citoyens.

Dynamiser notre image c’est aussi être plus attractif donc ça venait au bon moment je vous dirais dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, on veut aussi attirer les gens chez nous, leur démontrer que c’est un bel endroit où vivre, se mettre sur la carte aussi , explique Julie Noël, directrice du Service de Développement économique et forestier de La Tuque.

La nouvelle image de marque a coûté 21 000 dollars à la Ville de La Tuque.

La firme trifluvienne Absolu poursuivra son mandat auprès de la municipalité, et planche désormais sur une campagne promotionnelle.

Avec les informations de Jacob Côté