2022 souligne le retour de la clientèle internationale au Zoo sauvage de Saint-Félicien

En 2022, ce sont quelque 146 381 visiteurs qui ont franchi la billetterie du Zoo sauvage de Saint-Félicien, ce qui représente une augmentation de 19,2 % (24 000 visiteurs de plus) comparativement à l’année 2021. La hausse est attribuable, entre autres, au retour de la clientèle internationale.

Après deux années marquées par la pandémie, les administrateurs du zoo se réjouissent des statistiques de fréquentation à la hausse. Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue mercredi en fin de journée, il a été dévoilé que près de 30 000 entrées comptabilisées provenaient de voyageurs internationaux. Ils étaient toutefois plus de 53 000 avant la crise sanitaire. En 2021, il y avait eu seulement 2714 Européens.

Les gestionnaires entrevoient un retour progressif aux statistiques d'avant la pandémie où plus de 200 000 visiteurs en 2019 avaient parcouru le parc zoologique.

« Nous sommes heureux de constater que l’attachement de la clientèle internationale envers le Zoo est toujours aussi fort et nous sommes optimistes de retrouver rapidement les résultats d’avant pandémie » — Une citation de Lauraine Gagnon, directrice générale du Zoo sauvage de St-Félicien

Le Centre de conservation de la biodiversité boréale, l'organisme qui gère les installations, a dégagé pour cette année un surplus de 683 606 $.

Les prochaines années semblent prometteuses pour le centre dédié à la faune, alors qu’en juillet, le zoo est entré au sein de la World Association of Zoos and Aquariums (WAZA).

Ce genre de reconnaissance est un gage des hauts standards de qualité d’un zoo en matière de bien-être animalier, de conservation et d’éducation. Notre admission comme membre de la WAZA, qui s’ajoute à notre accréditation à Aquariums et zoos accrédités du Canada (AZAC), que nous avons depuis plus de 20 ans, est donc une immense fierté pour toute notre équipe , conclut la directrice générale.