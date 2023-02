First Phosphate amorce le forage exploratoire pour le projet Bégin-Lamarche

L'entreprise veut ainsi déterminer le potentiel réel du site qu'elle a identifié comme étant prometteur pour l'extraction de phosphate destiné au marché des batteries au lithium-fer-phosphate.

Les cristaux blancs sont de l'apatite qui contient le phosphore. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Les travaux lui permettront d'évaluer si le secteur regorge de phosphore de qualité en grande quantité, comme le laissent supposer des analyses de surface. Pendant deux mois, deux entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean aideront l'entreprise à obtenir les réponses à ses questions, soit Forage Premières Nations de Mashteuiatsh et Laurentia Exploration de Saguenay.

« On a prévu approximativement 4000 m de carottes pour faire une bonne expertise, mais ça peut varier. Ce n’est pas coulé dans le béton. » — Une citation de -David Gauthier, président de Forage Premières Nations de Mashteuiatsh

Une fois analysés, les échantillons sont coupés en deux. Une moitié ira chez Actlabs, l'autre restera chez Laurentia Exploration. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Les échantillons terrestres aboutissent chez Laurentia Exploration. L'entreprise spécialisée en géologie détermine les types de roches et de minéraux qui les composent. Les résultats obtenus permettent de réorienter les recherches sur le terrain au besoin.

Le forage, contrairement à l’échantillonnage de surface, nous permet d’échantillonner en continu une strate rocheuse pour connaître son potentiel sur plusieurs dizaines, voire centaines de mètres d’épais , explique le géologue de projet et président de Laurentia Exploration, Hugues Guérin Beaulieu.

Un sondage a été réalisé ici. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Au total, de 2000 à 2500 échantillons seront ensuite envoyés vers un laboratoire ontarien pour évaluer leur teneur en phosphore.

Pour implanter sa mine, First Phosphate convoite aussi le secteur de Lac-à-l'Orignal, au nord de Saint-David-de-Falardeau. Il s'agit d'un site à fort potentiel, selon des travaux d'exploration déjà menés par Glen Eagle Resources avant qu'elle ne passe aux mains de First Phosphate.

Toutes les carottes sont envoyées chez Actlabs, un laboratoire d'analyse certifié. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Le choix s'arrêtera une fois que tous les résultats seront connus et les études économiques réalisées. On est vraiment en mode exploratoire. On a toujours deux sites en vue. On va prendre notre décision dans les mois qui viennent , explique le vice-président aux affaires corporatives, Pierre Cossette.

First Phosphate croit pouvoir sélectionner son site au printemps. L'entreprise espère ensuite réaliser les études environnementales pour son projet.