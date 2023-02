Le texte ne définit pas ce qui constitue une région éloignée, ne prévoit pas quel taux horaire maximal pourra être facturé par les agences et ne précise pas à quelles contraintes ces dernières devront se soumettre. En fait, le projet de loi ne définit même pas ce qu’est une agence de placement de personnel. On a redirigé les journalistes aux décrets adoptés durant la pandémie, tout en précisant que des ajustements seraient nécessaires.

Ce n’est pas une image, le projet de loi pourrait se résumer en une seule phrase : le ministre de la Santé aura désormais pleins pouvoirs pour imposer aux établissements les balises de son choix dans le recours à la main-d’œuvre indépendante. Sans surprise, les partis d'opposition reprochent au gouvernement de vouloir s'arroger trop de pouvoir. Leur unanimité n'est pas sans rappeler les critiques qu'avait essuyées M. Dubé, alors président du Conseil du Trésor, lorsqu'il avait déposé un projet de loi pour accélérer certains projets d'infrastructure.

Christian Dubé promet d’y aller par étapes, de concert avec les dirigeants locaux, en tenant compte des particularités de chacune des régions. Il promet qu’on verra des résultats dans les secteurs urbains d’ici la fin de l’année 2024 et dans les secteurs éloignés d’ici la fin de l’année 2026.

Quel genre d'implantation?

Reste à savoir si les balises qu’il mettra en place seront réellement respectées. Comme l’a lui-même reconnu le ministre Dubé, les décrets et les directives adoptés ces dernières années n’ont pas été suivis par tous les établissements, certains acceptant de payer à des agences des taux horaires supérieurs à ce que le gouvernement avait autorisé.

On insiste sur le fait que la loi permettra dorénavant d’imposer des pénalités à ceux qui contreviendraient à ses dispositions, mais on voit mal le ministère infliger des amendes à des établissements publics déjà à bout de ressources.

Tout dépendra, bien sûr, de la fermeté avec laquelle le ministre voudra exercer les nouveaux pouvoirs que la loi lui conférera. Comme il est beaucoup plus rapide de modifier un règlement que de modifier une loi, il sera facile d’amoindrir des exigences ou de repousser des échéances si la résistance est plus forte que prévu. Malgré ses assurances constantes à l’effet contraire, Christian Dubé avait bien fini par reculer sur la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé, constatant les dégâts que risquait de causer le maintien de la ligne dure.

S’il le souhaite, le ministre pourra au contraire user de ses nouveaux pouvoirs pour pousser dans leurs derniers retranchements les administrateurs qui gèrent à la petite semaine en ayant recours systématiquement à la main-d’œuvre indépendante.

Que feront les employés des agences?

Se plaignant de ne pas avoir été consultés, des représentants d’agences ont fait circuler des chiffres selon lesquels une majorité de leurs employés préféreraient changer de carrière plutôt que de devenir employés du réseau public. Si ces chiffres méritent d’être pris avec circonspection, ils n’en sont pas moins porteurs d’un message : bien des personnes ne veulent rien savoir d’un poste permanent dans un hôpital, avec toutes les contraintes que cela implique.

Christian Dubé ne semble pas trop s’en faire, soulignant que le réseau de la santé embauchera en moyenne 25 000 personnes annuellement au cours des cinq prochaines années, soit un total de 125 000 personnes, alors que les besoins actuellement comblés par la main-d’œuvre indépendante équivalent à seulement 11 000 postes à temps plein.

La présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), Julie Bouchard (à gauche), aurait préféré un projet de loi plus détaillé. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Au fond, l’objectif n’est pas tant de ramener dans le réseau public tous ceux qui travaillent actuellement pour une agence que d’envoyer un signal pour l'avenir. Comme l’ont démontré les chiffres rendus publics par la FTQ plus tôt cette semaine, la tendance vers les agence s'accélère et coûte de plus en plus cher.

Je dis souvent qu'on n'a pas juste un problème d'attraction, on a un problème de rétention , a expliqué M. Dubé. En d’autres mots, il s’agit surtout d’attirer vers le public de nouvelles cohortes de travailleurs et de retenir ceux qui sont encore à l’emploi du réseau et qui songent à partir.

Mettre des bâtons dans les roues des agences de placement ne suffira toutefois pas à atteindre cet objectif. Le ministre reconnaît lui-même qu’il faudra surtout améliorer les conditions et l’organisation du travail, ce qui passe inévitablement par les négociations avec les syndicats.

Christian Dubé a présenté comme un geste de bonne foi le dépôt de son projet de loi, qui fait écho aux revendications de la FIQ . Cela n’a pas empêché sa présidente, Julie Bouchard, de se montrer déçue, faisant valoir qu’elle s’attendait à un texte avec du mordant .

S’attaquer aux agences de placement par l’entremise d’un projet de loi ne sera rien comparé à la renégociation des conventions collectives qui s’amorce.