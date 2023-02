Train léger d’Ottawa : encore des risques pour la sécurité, prévient le BST

Le déraillement d’août 2021 et l’incident impliquant le détachement d’une pièce survenu en juillet 2022 ont été occasionnés par une défaillance dans l’assemblage de cartouches.

Ces défaillances de cartouches continuent de poser un risque pour la sécurité jusqu’à ce que les problèmes soient résolus , a écrit l’agence.

C'est la conclusion du Bureau de la sécurité des transports dans un nouveau rapport au sujet du déraillement survenu il y un an et demi. Les explications de Frédéric Pepin.

Le modèle de train en jeu

Dans une lettre partagée avec les autorités de la Ville au début du mois de février, le BST observe une usure plus rapide des matériaux qui serait due, selon toute vraisemblance, à la conception du train demandée par la Ville à l’entreprise Alstom.

En effet, le train léger d’Ottawa a été construit selon de plus grandes dimensions et roule à une plus grande vitesse que ce qui est habituellement la norme pour les trains légers sur rail en fonction ailleurs dans le monde.

La capitale canadienne a été la première à essayer le modèle Citadis Spirit d’Alstom, une version adaptée aux conditions hivernales du train Citadis qui a pour sa part fait ses preuves dans de nombreuses villes de la planète, selon le BST .

L’accélération plus rapide du Citadis Spirit, comparativement au modèle original, ainsi que les arrêts et les démarrages fréquents pourraient entraîner une usure plus importante des composantes du système.

Des usagers préoccupés

Ce nouvel avertissement préoccupe le Groupe des usagers de transport en commun d’Ottawa. Leur porte-parole, Laura Shantz, demande à ce que des inspections soient effectuées plus fréquemment.

« Les inspections plus fréquentes, c’est quelque chose d’important. Je me demande pourquoi, si on avait déjà subi des déraillements et les autres problèmes, les inspections n’étaient pas si fréquentes que maintenant. » — Une citation de Laura Shantz, porte-parole du Groupe des usagers de transport en commun d'Ottawa.

Laura Shantz, membre du Groupe des usagers de transport en commun d'Ottawa. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Dans la lettre envoyée aux autorités municipales, le directeur des enquêtes ferroviaires du Bureau de la sécurité des transports, Vincenzo De Angelis, réitère quant à lui la demande du BST d’installer des systèmes de surveillance à bord des trains pour s’assurer de la sécurité de tous les usagers.

OC Transpo se veut rassurant

La directrice générale d’OC Transpo, Renée Amilcar, a tenu à se faire rassurante. Elle affirme que plusieurs mesures sont prises par son agence pour assurer la sécurité des passagers.

Mme Amilcar donne l’exemple de l’inspection quotidienne des véhicules, du remplacement précoce des pièces par mesure préventive, des limites de vitesse imposées à plusieurs endroits et de la mise en place d'équipement de surveillance des vibrations sur certains trains pour prévenir la perte de pièces et avertir rapidement les chauffeurs le cas échéant.

OC Transpo a entamé une enquête interne portant sur les causes des déraillements survenus depuis la mise en marche du réseau et devrait présenter des solutions au conseil municipal d’Ottawa dans les prochains mois.

