Le quotidien de pompiers volontaires de l’Alberta perturbé par la pénurie d’ambulanciers

Au cours de la même période, le temps d’intervention a augmenté d’environ 18 %. Cette augmentation signifie que les ambulanciers sont plus occupés que jamais. La situation dans les urgences des hôpitaux de la province entraîne aussi des délais, car les ambulanciers doivent attendre plus longtemps pour que leur patient soit pris en charge.

Les pompiers volontaires, qui ont aussi un emploi en dehors de leurs heures de garde, voient alors leur quotidien perturbé.

Dans les petites communautés, comme celle de Glendon, dans le nord-est de la province, les ambulances les plus proches sont à environ 30 minutes de route, à Bonnyville ou à Saint-Paul.

Par un matin d'hiver venteux, les pompiers volontaires de Glendon ont été appelés sur la scène d’une sortie de route, une camionnette s'étant renversée sur l’autoroute provinciale 28. Cet appel aurait pu être une intervention de routine, mais cette fois-ci, la femme d’un des pompiers se trouvait dans la camionnette.

Les pompiers volontaires sont arrivés 16 minutes après l’appel, et environ 10 minutes avant les ambulanciers. Heureusement, la femme ne souffrait que de blessures mineures. Elle a été transportée à l’hôpital, son mari à ses côtés.

Particulièrement en milieu rural, il peut arriver que les premiers répondants connaissent la personne qu’ils doivent secourir. Le chef des pompiers de Glendon, Dan Amalia, mentionne que de telles situations peuvent affecter personnellement les ambulanciers et les pompiers.

« Parfois, on fait de la réanimation cardio-respiratoire pendant 15 ou 20 minutes, et c'est épuisant physiquement, mais également s'il s'agit de quelqu'un que vous connaissez, ça peut être une source de stress mental pendant que vous attendez, encore et encore, l'arrivée des secours. »