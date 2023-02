Séisme : des Canadiens d’origine syrienne peinent à envoyer de l’aide à leurs proches

Cynthia et Constantin Mouzaaber ont appris qu’un tremblement de terre avait secoué le sud-est de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie à travers les médias sociaux, mais surtout par leurs proches demeurés dans la région d’Alep, en Syrie.

Les deux étudiants et leurs parents sont arrivés au Canada comme réfugiés en 2015. Cynthia, qui étudie en enseignement au campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta, a tout de suite contacté sa grand-mère qui vit encore à Alep.

Elle m’a dit que c’était plus terrifiant que toute la décennie de guerre civile , raconte Cynthia. La plupart de leurs proches ont encore un toit sur la tête, mais les besoins sont immenses dans cette région ravagée par plus de 10 ans de guerre civile entre le régime de Bachar Al-Assad et différents groupes rebelles.

L’aide humanitaire y entre au compte-gouttes. Les États-Unis refusent de laisser le gouvernement syrien décider de la façon dont sera distribuée l’aide. Damas, appuyé par Moscou et Pékin, limite grandement le nombre de postes frontaliers par lesquels les convois onusiens peuvent entrer depuis la Turquie.

Ce blocage diplomatique dure depuis 2019, et le tremblement de terre a seulement aggravé une situation déjà problématique, comme le rappelle la professeure adjointe au Collège militaire royal de Saint-Jean Marina Sharpe.

C'est très triste que ça ait pris un désastre de cette magnitude pour rappeler aux Canadiens ce qui se passe au nord-ouest de la Syrie , déplore-t-elle.

« C'était terrible avant le tremblement de terre et, maintenant, c'est vraiment un désastre. » — Une citation de Marina Sharpe, professeure adjointe au Collège militaire royal de Saint-Jean

GoFundMe bloque l’aide

Face à ce blocage aux conséquences catastrophiques pour les habitants d’Alep et de la province d’Idlib, le frère et la sœur ont décidé d’organiser leur propre campagne de levée de fonds sur la plateforme GoFundMe.

L’argent devait être envoyé aux Frères maristes, une organisation catholique présente un peu partout dans le monde, y compris au Canada. La branche syrienne est connue pour son travail communautaire et humanitaire dans la région d’Alep.

Le 7 février, Constantin reçoit un courriel de GoFundMe l’informant que sa campagne a été suspendue parce qu’elle vise une région, une cause touchée ou en lien avec une région touchée par des sanctions économiques .

J'étais tellement choqué de voir que le compte était bloqué et que tout était juste stoppé , raconte Constantin. Pour lui, c’est un exemple de plus du désintérêt généralisé envers la situation en Syrie.

Dans un courriel, GoFundMe dit avoir changé ses règles pour permettre l'envoi d’aide humanitaire en Syrie. L’entreprise dit avoir pris cette décision après une mise à jour des politiques du département d’État américain le 9 février.

Cynthia et Constantin étudient à l'Université de l'Alberta et participent à plusieurs activités communautaires comme le groupe de musique de leur paroisse. Photo : Images fournie par Constantin Mouzaaber

Afin d’assurer que GoFundMe et nos partenaires qui gèrent le traitement des paiements demeurent en conformité des sanctions internationales, toutes les campagnes d’aide à la Syrie doivent être révisées avant de pouvoir lever ou retirer des fonds.

Moins de 24 heures après avoir été contacté par Radio-Canada, GoFundMe a réactivé la campagne de Constantin et Cynthia.

Ce qui s'est passé ce matin est positif, mais on ne peut pas fermer les yeux, car le peuple syrien demeure incapable d'importer des équipements lourds pour aider à régler la crise humanitaire , affirme Constantin.

Une question d’équité

Les deux jeunes Syriens n’ont pas décidé s’ils allaient utiliser à nouveau la plateforme GoFundMe. Avec l'aide d'autres Canadiens d'origine syrienne, ils ont envoyé de l'argent directement à des organisations d'Alep comme un club de basketball, dont Constantin était membre et qui distribue de la nourriture et des médicaments aux victimes du tremblement de terre.

« Ce n’est pas possible de justifier des injustices sociales parce qu'une personne est née dans un endroit plutôt qu’un autre. Ça, ce n’est pas quelque chose de normal. Ça ne devrait pas être normal. » — Une citation de Cynthia Mouzaaber, Canadienne d’origine syrienne

Pendant ce temps, les négociations se poursuivent au conseil de sécurité de l’ ONU pour tenter de faire parvenir plus d’aide aux régions touchées. Mardi, la Syrie a accepté d’ouvrir deux postes-frontières supplémentaires.

La Croix-Rouge canadienne a jusqu’à présent récolté plus de 13 millions de dollars pour les victimes du tremblement de terre. Le Croissant-Rouge arabe syrien a, pour sa part, distribué plus de 42 000 trousses de nourriture, d’eau, d’articles de première nécessité et d’hygiène aux personnes touchées.

Déjà meurtrie par la guerre, Alep, la grande ville du nord syrien, doit maintenant entamer la difficile reconstruction après le tremblement de terre du 6 février. Photo : Reuters / Firas Makdesi

Il est aussi possible de contribuer aux Casques blancs, un groupe de bénévoles actifs en Syrie depuis plusieurs années.

Cynthia et Constantin entendent quant à eux poursuivre leurs efforts pour sensibiliser les Canadiens à la situation en Syrie, mais surtout, pour s’assurer que les habitants de leur pays d’origine ont accès aux mêmes possibilités qu’eux.