Pas de crise de l’énergie, dit Fitzgibbon, contrairement à ce qu’affirme Skeete

Il n'y a pas de crise énergétique au Québec, selon le ministre Pierre Fitzgibbon, aux commandes de l'Économie, de l'Innovation, de l'Énergie et du Développement économique régional, même si un de ses collègues soutient le contraire.

La semaine dernière, le ministre délégué à l'Économie, Christopher Skeete, a évoqué une crise énergétique au Québec au cours d'une séance à l'Assemblée nationale.

Vendredi, l'opposition libérale a accusé le gouvernement caquiste de manquer de clarté et de vision en ce qui a trait aux futurs besoins en électricité. M. Skeete a alors répliqué que les libéraux, de leur côté aussi, n'ont pas de réponse par rapport à comment on va faire pour régler la crise énergétique du Québec .

Crise de l'énergie? Non , a clarifié M. Fitzgibbon en mêlée de presse mercredi matin avant de se rendre à la période de questions.

Je pense que le Québec a l'énergie dont il a besoin , a-t-il tranché.

Cependant, le ministre Fitzgibbon a ajouté que les besoins futurs des secteurs industriels qui ont été répertoriés dépassent les capacités actuelles de production d'Hydro-Québec. Il a toutefois voulu se montrer rassurant pour la suite.

Mais on peut gérer ça , s'est-il empressé d'ajouter.

Quel avenir?

Le débat sur l'avenir énergétique du Québec est bien lancé depuis la campagne électorale et a pris une nouvelle tournure avec le départ prématuré, en janvier, de la présidente d'Hydro, Sophie Brochu, suivi de ceux d'autres dirigeants de la société d'État. L'opposition a alors évoqué une crise à Hydro-Québec.

Même si le premier ministre François Legault a abondamment parlé d'Hydro-Québec et des futurs besoins en énergie, notamment au terme du caucus présessionnel de son parti, en janvier, il n'a jamais eu recours au mot crise pour décrire la situation actuelle.

Il n'a pas cessé d'évoquer la nécessité de construire de nouveaux barrages pour fournir l'électricité nécessaire à la décarbonation de l'économie du Québec, c'est-à-dire le fait d'en arriver à des émissions nulles de gaz à effet de serre (GES), un objectif à atteindre d'ici 2050, conformément aux engagements internationaux. Or, en 2020, les industries émettaient encore 30 % des GES du Québec.

M. Legault s'est aventuré à évaluer qu'il faudrait quatre ou cinq barrages de plus pour fournir de l'électricité, sans dire où ces ouvrages seraient construits, alors qu'Hydro est encore en train de mettre à jour sa liste des rivières qui pourraient être harnachées.

100 térawatts-heure

Le chef du gouvernement a par ailleurs indiqué que les surplus d'électricité d'Hydro-Québec fondent à vue d'œil et qu'il faudra 100 térawatts-heure pour décarboner complètement le Québec d'ici 2050.

Pour sa part, Hydro-Québec a révélé que la liste des demandes en alimentation pour d'éventuels grands projets d'entreprises représenterait une puissance totale de 23 000 MW s'ils allaient tous de l'avant, hypothétiquement. Cela équivaut à 13 fois le complexe de la Romaine.

L'ambition du gouvernement fait en sorte qu'il y a en ce moment pour plus de 25 000 mégawatts de demandes de différentes compagnies , a confirmé M. Skeete dans les échanges.

Le porte-parole libéral en matière d'énergie, Gregory Kelley, a accusé le gouvernement de manquer de clarté et de vision .