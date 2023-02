Les Louis Boys offrent une version revisitée de Festival rock!

Le co-fondateur Edwin Prince rencontre les médias pour raconter l'histoire du groupe. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

Toujours les boss

Les Louis Boys, sont de vrais pros. Entre les huit prises nécessaires pour l’enregistrement, ils jasent, ils blaguent et se donnent des nouvelles. À la première note, ils reprennent sans manquer une parole ou un accord et à voir le t-shirt porté pour l’occasion avec la mention Toujours les boss , on ne peut s’empêcher de sourire.

Oui, c’est le nom de leur chanson la plus populaire que le public demande et redemande depuis 50 ans lors des spectacles. Mais c’est aussi un peu vrai. Les Louis Boys pourraient être présentés de plusieurs façons : les porteurs de la culture franco-manitobaine, les Rolling Stones du Manitoba français, des raconteurs d’histoires, des gars de party ou simplement, le groupe culte du Festival du Voyageur…

Début de la liste Album photo de 8 éléments. Passer la liste? Aller à l'image 0 Les Louis Boys en compagnie de l’artiste Édith Butler durant le programme Boîte à chansons d’aujourd’hui filmé au Club LaVérendrye. De gauche à droite: Gabriel Masse, Edwin Prince, Alan McDonald, Édith, Jacques Dorge, Pierre Morier, Michel Boucher et Jeremy Penner. Aller à l'image 1 Les Louis Boys en spectacle au Télé-relais en 1984 au Rendez-vous alors que le groupe change ''L'Autre côté'', une traduction de "Down Under « de Men at Work. Aller à l'image 2 Une prestation des Louis Boys au Télé-relais en 1994 dans les loges du Rendez-Vous. De gauche à droite: Paul Bélanger, Richard Prince, Pierre Morier, Michel Boucher, Jacques Dorge, Gerald Bohémier, Alan McDonald. Devant, Edwin Prince. Les Louis Boys s’étaient réunis (ceux qui étaient disponibles) pour fêter le 25e du Festival. Aller à l'image 3 Gerald Bohémier et Edwin Prince durant une performance de l’homme-grenouille lors d’un des premiers spectacles des Louis Boys. En arrière-pan : Léo Dufault et Richard Prince. Aller à l'image 4 Une séance de photos en préparation du concert des retrouvailles des Louis Boys en 1994. De gauche à droite: Michel Boucher, Pierre Morier, Richard Prince, Paul Bélanger, Al McDonald, Léo Dufault, Edwin Prince . Devant : Jacques Dorge. Aller à l'image 5 Un spectacle dans la salle paroissiale de Sainte-Agathe vers 1979 pour l'équipe de hockey les « High Flyers » . De gauche à droite: Edwin Prince, Paul Joyal et Franco Magnifico. Aller à l'image 6 Les Boss en spectacle au Festival du Voyageur au début des années 80. De gauche à droite: Gabriel Masse, Michel Boucher, Edwin Prince, Paul Heppenstall, Marcel Verrier et Jacques Dorge. Aller à l'image 7 Des membres de la formation s'amusent durant une séance de photos. Michel Boucher, Marcel Verrier, Edwin Prince et Paul Heppenstall tiennent Gabriel Masse dans une bouche d'égout. 1 / de 8 Les Louis Boys en compagnie de l’artiste Édith Butler durant le programme Boîte à chansons d’aujourd’hui filmé au Club LaVérendrye. De gauche à droite: Gabriel Masse, Edwin Prince, Alan McDonald, Édith, Jacques Dorge, Pierre Morier, Michel Boucher et Jeremy Penner. Photo : Archives des Louis Boys Voir l'image précédente Voir l'image suivante Image 1 de 8 Les Louis Boys en compagnie de l’artiste Édith Butler durant le programme Boîte à chansons d’aujourd’hui filmé au Club LaVérendrye. De gauche à droite: Gabriel Masse, Edwin Prince, Alan McDonald, Édith, Jacques Dorge, Pierre Morier, Michel Boucher et Jeremy Penner. Photo : Archives des Louis Boys

Image 2 de 8 Les Louis Boys en spectacle au Télé-relais en 1984 au Rendez-vous alors que le groupe change ''L'Autre côté'', une traduction de "Down Under « de Men at Work. Photo : Archives des Louis Boys

Image 3 de 8 Une prestation des Louis Boys au Télé-relais en 1994 dans les loges du Rendez-Vous. De gauche à droite: Paul Bélanger, Richard Prince, Pierre Morier, Michel Boucher, Jacques Dorge, Gerald Bohémier, Alan McDonald. Devant, Edwin Prince. Les Louis Boys s’étaient réunis (ceux qui étaient disponibles) pour fêter le 25e du Festival. Photo : Archives des Louis Boys

Image 4 de 8 Gerald Bohémier et Edwin Prince durant une performance de l’homme-grenouille lors d’un des premiers spectacles des Louis Boys. En arrière-pan : Léo Dufault et Richard Prince. Photo : Archives des Louis Boys

Image 5 de 8 Une séance de photos en préparation du concert des retrouvailles des Louis Boys en 1994. De gauche à droite: Michel Boucher, Pierre Morier, Richard Prince, Paul Bélanger, Al McDonald, Léo Dufault, Edwin Prince . Devant : Jacques Dorge. Photo : Roger Lafrenière

Image 6 de 8 Un spectacle dans la salle paroissiale de Sainte-Agathe vers 1979 pour l'équipe de hockey les « High Flyers » . De gauche à droite: Edwin Prince, Paul Joyal et Franco Magnifico. Photo : Archives des Louis Boys

Image 7 de 8 Les Boss en spectacle au Festival du Voyageur au début des années 80. De gauche à droite: Gabriel Masse, Michel Boucher, Edwin Prince, Paul Heppenstall, Marcel Verrier et Jacques Dorge. Photo : Archives des Louis Boys

Image 8 de 8 Des membres de la formation s'amusent durant une séance de photos. Michel Boucher, Marcel Verrier, Edwin Prince et Paul Heppenstall tiennent Gabriel Masse dans une bouche d'égout. Photo : Archives des Louis Boys Fin de la liste Album photo de 8 éléments. Retour au début de la liste?

C'est pour toutes ces raisons que le magazine culturel Connexion a voulu capter l'essence du groupe, le temps d'une chanson enregistrée dans la salle de répétition du 100 NONS, un organisme communautaire voué au développement musical au Manitoba depuis les années 60. Ils sont sept à prendre place devant les micros : Gerry Bohémier, Marc Deschambault, Jacques Dorge, Marcel Druwé, Gabriel Masse, Pierre Morier et Edwin Prince.

Jacques Dorge, l'harmoniciste des Louis Boys, interprète un solo durant l'enregistrement de Festival rock. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

À son arrivée dans la salle, l'harmoniciste et chanteur du groupe Jacques Dorge explique que les gens assistent encore aux spectacles de la formation pour retrouver l’ambiance des débuts. Mais maintenant, ils sont accompagnés de leurs petits-enfants.

« Dans notre vingtaine, on croyait que les gens de notre âge étaient vieux! » — Une citation de Jacques Dorge, chanteur et harmoniciste des Louis Boys

Pour cette performance, fidèle à leur humour et originalité, les Boys de Louis Riel ont modifié un couplet de Festival rock pour marquer le passage du temps. Assis sur un tabouret, Jacques Dorge chante avec énergie :

Les Louis Boys ont 50 ans

Avec d’la chance on se rend à 100

C’est la grosse fête à Saint-Boniface

Allez-y donc montrer votre face

Pour célébrer notre identité

Les voyageurs sont arrivés

Les Louis Boys en spectacle au Télé-relais en 1984 dans la salle du Rendez-vous alors que le groupe change ''L'Autre côté'', une traduction de "Down Under « de Men at Work. Photo : Archives des Louis Boys

50 ans de musique et de complicité

L’aventure a débuté en 1972, lorsqu'ils ont offert leur premier spectacle dans le gymnase du Centre culturel franco-manitobain, aujourd’hui renommé la salle Jean-Paul Aubry. À l’époque, l’événement offrait une programmation en anglais. Un soir, Edwin Prince et ses amis ont demandé au groupe sur place de pouvoir monter sur scène pour chanter des chansons françaises. On raconte que la foule était en délire, que ce fut le début d’une ère où toute une génération a commencé à afficher sa fierté à Saint-Boniface.

« Ces jeunes aux cheveux longs chantaient du folklorique. Les Louis Boys, c’était du pur et dur rock francophone. » — Une citation de Marcel Druwé, guitariste des Louis Boys

Marcel Druwé avait 10 ans à l’époque. Aujourd’hui, il est le guitariste de la formation qu’il a rejoint en 2002, en même temps que Marc Deschambault, pour célébrer le 30e anniversaire. Il se sent privilégié de pouvoir jouer avec les Louis Boys qui sont devenus ses amis. Ça enrichit ma vie c’est certain , dit-il.

Il raconte qu’il y a eu des années plus actives que d’autres. À une certaine époque, le groupe répétait chaque semaine. Mais les Louis Boys étaient toujours présents au Festival du Voyageur. Les gens faisaient la queue pendant une heure pour assister à ces soirées mémorables. Parallèlement, le groupe a offert des spectacles dans plusieurs villes canadiennes et souvent à Saint-Paul, au Minnesota, un État américain qui a des liens plus rapprochés avec le Manitoba.

Jacques Dorge et Gérald Bohémier reçoivent le Prix Riel au nom du groupe, en 2002. Photo : Archives des Louis Boys

Plus de 26 personnes ont composé le groupe au cours des années. En 2002, ils reçoivent le Prix Riel de la Société de la francophonie manitobaine pour leur contribution à la culture.

Plusieurs sont d’avis que les chansons des Louis Boys font désormais partie du tissu collectif des francophones du Manitoba. À travers leurs 50 ans d’existence, ils ont produit trois albums. La majorité des chansons moins traditionnelles ont été écrites par Edwin, le cofondateur du groupe.

« La mission est de faire valoir notre culture. » — Une citation de Edwin Prince, co-fondateur des Louis Boys

Mission réussie.