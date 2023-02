Projet de loi sur les agences privées en santé : l’Outaouais reste sur sa faim

Le système de santé québécois est de plus en plus dépendant des agences de placement de personnel et de la main-d'œuvre indépendante. Les établissements de santé de l’Outaouais n’y font pas exception.

En 2021-2022, la main-d’œuvre indépendante comptait pour 3,6% de la masse salariale du CISSS de l’Outaouais. Une faible proportion en comparaison à d’autres régions, mais constituant tout de même une hausse par rapport au taux de 2016 qui s’élevait à 0,6% des dépenses en main-d’œuvre.

Pour atténuer cette dépendance coûteuse, le ministre québécois de la Santé, Christian Dubé, a présenté mercredi un projet de loi interdisant le recours aux agences de placement et à de la main-d’œuvre indépendante pour tout organisme du secteur de la santé.

Le ministre conserverait néanmoins le pouvoir d’accorder des permissions contraires en raison de circonstances exceptionnelles et à certaines conditions .

Du pelletage de nuage , dit le SPSO

La présidente du Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais (SPSO), Karine D’Auteuil, croit que le texte législatif ne fera rien pour rendre le réseau public plus attrayant et ainsi atténuer l’exode du personnel vers le privé.

« On est d’accord qu’il faut abolir les agences. Ce qui nous décourage, c’est qu’il ne s’attaque pas de façon adéquatement(sic) au problème. [...] Tu ne peux pas attirer le monde dans le réseau public si ce n’est pas attractif, si les conditions de travail ne sont pas améliorées, si le salaire n’est pas amélioré. » — Une citation de Karine D’Auteuil, présidente du Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais (SPSO)

Selon Mme D’Auteuil, l’impact d’une telle législation en Outaouais pourrait se faire sentir dans la mesure où l’interdiction des agences entraînerait des conséquences directes pour le personnel qui travaille déjà à effectifs réduits.

Karine D’Auteuil, présidente du Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Le peu d’agences qu’on a, si on les enlève, ça veut dire plus de temps supplémentaire obligatoire pour nos professionnels en soin, des équipes réduites encore parce que la pénurie est très grande, explique-t-elle. [...] C’est certain que ça aurait un impact même si la quantité n’est pas aussi grande que dans d’autres régions. L’impact serait là quand même.

Mme D’Auteuil ne voit aucun effet que pourrait avoir le projet de loi sur les négociations entre les syndicats et la partie gouvernementale.

Un problème de gouvernance, selon Action santé Outaouais

Même son de cloche chez Action Santé Outaouais. Son directeur, Mathieu Charbonneau, estime que le texte législatif ne s’attaque pas au cœur du problème , qui consiste, à son avis, au rapatriement et à la rétention des professionnels dans le réseau public.

Il est d’avis que les agences de placement n’ont pas contribué à régler les problèmes de main-d’œuvre en Outaouais, ni d’accès aux services de santé, bien au contraire .

Même si M. Charbonneau convient que le dépôt du projet de loi 10 est une bonne nouvelle en matière de gestion du budget de la santé . Il croit que la solution passe par la participation des soignants dans l’organisation du travail et la gouvernance des services et par la bonification de leurs salaires et de leurs conditions de travail.

Plus largement, il est convaincu qu’un problème de gouvernance du réseau se pose.

« Les vagues de centralisation ont éloigné le système de santé des besoins des populations locales, des territoires ruraux notamment. Les agences privées ont d’une manière similaire réduit la voix des personnes soignantes et des citoyens dans la gouvernance du réseau de santé. Les agences privées relèvent d’une gouvernance privée, qui n’est aucunement démocratique. Donc, je pense que l’enjeu fondamental ici, c’est la décentralisation du réseau. » — Une citation de Mathieu Charbonneau, directeur d'Action Santé Outaouais

Quant au pouvoir que conserverait le ministre de la Santé d’accorder des exceptions pour recourir aux agences, il se demande si la nature des décisions prises à Québec respecteront les besoins de l’Outaouais dans le contexte où la région possède un statut particulier.

Concurrencer avec l’Ontario

Étant donné sa proximité avec l’Ontario, l’Outaouais s’est vue accorder en 2007 un statut particulier en santé par le gouvernement libéral de Jean Charest.

Le caractère particulier de la région lui avait valu des investissements supplémentaires pour tenter de pallier le manque d’employés et rapatrier bon nombre de soignants préférant recourir aux soins offerts sur l’autre rive de la rivière des Outaouais.

Seize ans plus tard, la pénurie de personnel demeure et, selon la présidente du SPSO , Karine D’Auteuil, les défis d’attractivité face à l’Ontario sont toujours présents. Le syndicat dit d’ailleurs tenter d’obtenir une bonification du statut particulier de la région depuis plus de deux ans.

Avec les informations de Rémi Authier et Rosalie Sinclair