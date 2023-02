Le premier enquêteur dans l’affaire Carpentier n’avait pas de formation en disparition

Le premier enquêteur de la Sûreté du Québec (SQ) dépêché sur les lieux de l'accident de Martin Carpentier était en poste depuis seulement quelques mois et il n'avait pas encore reçu sa formation en disparition. Lors de l'enquête publique sur la mort des Carpentier, il a révélé qu'il ne l’a toujours pas suivi, deux ans et demi après les événements.

À son arrivée sur l’autoroute 20 à Saint-Apollinaire, le 9 juillet à 3h10, le sergent Kevin Camiré savait qu’un père et ses deux filles manquaient à l’appel. L’accident de voiture était alors survenu six heures plus tôt.

Lors de son témoignage au troisième jour de l'enquête publique du coroner sur le décès des deux fillettes, M. Camiré a expliqué qu'il avait suivi une partie de sa formation d'enquêteur en juillet 2020, mais n'avait pas encore eu l’occasion de suivre le volet sur les disparitions et les enlèvements. Celle-ci, selon M. Camiré, est donnée lors de la première année de pratique comme enquêteur à la SQ .

L'enquêteur a également affirmé qu'encore à ce jour, il n'a pas complété tous les modules de sa formation d'enquêteur, dont la formation sur les disparitions et les enlèvements. Kevin Camiré est enquêteur à la SQ depuis février 2020.

Il avait seulement 5 mois d'expérience lors de la traque pour localiser les Carpentier, en juillet 2020.

La thèse de la disparition priorisée plus tard

L'enquêteur a également avoué avoir appris seulement mardi, soit lors de la deuxième journée des audiences, que des collègues patrouilleurs ont appris très rapidement que Martin Carpentier pouvait avoir des comportements dépressifs.

Lors de son témoignage, mardi, le premier policier arrivé sur les lieux a indiqué avoir rencontré des proches de M. Carpentier, un collègue de travail et le conjoint de la mère de ses enfants, qui lui ont confié leurs préoccupations quant à l’état d’esprit du père de famille. Dans leurs dépositions, ils indiquent que Martin Carpentier semblait avoir eu des comportements dépressifs dans les semaines précédentes.

Or, Kevin Camiré dit n'avoir jamais eu accès à ses dépositions. D'après ses souvenirs, personne ne lui a remis ces dépositions spécifiques. Ce soir-là, il a toutefois pris connaissance des déclarations de la mère de Norah et Romy, de même que de témoins de l'accident.

Ce n'est que vers 6h30, après avoir eu des discussions avec plusieurs proches de l’homme au cours de la nuit, qu’il envisage la possibilité que le père de famille ait pu enlever ses filles.

Je vous dirais que c’est lorsque je commence à parler à la famille qu’on commence à parler davantage de disparition proprement dite , confie l'enquêteur.

« C’est là que mon minding change. Là, la théorie de la dépression commence à ressortir. On sait qu’il est peut-être instable. » — Une citation de Kevin Camiré, enquêteur à la Sûreté du Québec

Jusque là, Kevin Camiré affirme que l’ensemble des témoignages des proches laissaient entendre que Martin Carpentier n’allait pas bien, mais personne ne craignait qu’il leur fasse du mal. C’est pour cette raison que l’enquêteur n’a pas envisagé la thèse de la disparition ou de l’enlèvement, même si le comportement de Martin Carpentier était incompréhensible pour l’entourage.

Contre-interrogatoire serré

L'enquêteur Camiré a été longuement questionné par le procureur Me Jean-François Leroux, qui représente la mère de Romy et Norah Carpentier, Amélie Lemieux, et leur grand-mère, Gaétane Tremblay.

Amélie Lemieux assise derrière ses avocats au jour 1 de l'enquête publique concernant la mort de ses filles et de son ex-conjoint. Photo : Radio-Canada / Jacques Boissinot

L'avocat a cherché à savoir pourquoi, considérant que Martin Carpentier était en présence d'enfants de moins de 13 ans et qu'il avait des comportements inhabituels, il n’a pas traité cet événement comme une disparition.

C’était incompréhensible. Personne dans la famille ne se disait que c'était possible , a répondu l'enquêteur, précisant qu'il s'agissait d'une situation évolutive, accentuée par certains témoignages.

D'autres témoignages

Plus tôt dans la journée, le maître-chien qui est intervenu le 8 juillet au soir pour tenter de retrouver Martin Carpentier et ses filles a témoigné lors de l'enquête publique.

Il a révélé notamment qu'il a emprunté une bonne piste quelques heures après l'accident. Or, sans profil clair du fugitif, il a dû se fier à son expérience et a dû abandonner. En 10 ans de carrière comme maître-chien, Stéphane Ranger a admis n'avoir jamais vu une scène aussi contaminée, puisqu'environ 16 personnes avaient piétiné les alentours pour tenter de retrouver les personnes manquantes.