Charlie Parent sur les traces de son père aux Jeux du Canada d’hiver

L'adolescente de 17 ans s’est taillée une place parmi l'équipe du Québec pour cette compétition multisports qui aura lieu à l’Île-du-Prince-Édouard du 18 février au 5 mars. À 17 ans, l'adolescente sera la plus jeune joueuse de l'équipe.

Je pense que je vais être émerveillée et excitée par tout ce que je vais voir. L'année passée, si tu m'avais dit que j'y allais, je n'y aurais pas cru , confie-t-elle.

C'est une joueuse intelligente : elle connait le sport, elle connaît les stratégies, elle connaît le jeu , évalue son paternel, qui sera également du voyage à titre d'entraîneur-adjoint.

Matthieu Parent est un ancien athlète paralympique et entraîneur de basketball en fauteuil roulant. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Charlie est la seule joueuse sans handicap au sein de la formation québécoise junior. Elle a eu la piqûre pour son sport après avoir été initiée par son père, qui a d'ailleurs fondé le Club de basketball en fauteuil roulant de Gatineau.

Je trouve que c'est vraiment une chance de jouer avec des personnes à mobilité réduite. Ça me permet de voir une autre facette de la vie, je vois comment eux ils vivent , explique la jeune femme.

La beauté du basketball en fauteuil roulant, c'est l'intégration des personnes non handicapées dans le sport adapté. C'est vraiment une cohabitation des participants avec un pointage qui permet aux gens, avec et sans handicap, de collaborer et de travailler ensemble dans une même équipe , renchérit Matthieu Parent.

Faire le plein d'expérience

En raison de son jeune âge et du système de pointage conçu pour assurer que les équipes aient un degré d'handicap équivalent, la Gatinoise ne s'attend pas à jouer la vedette dans les Maritimes. Mais quoi qu'il arrive sur les parquets, elle fait déjà la fierté de son père.

Je ne pense pas que je vais avoir beaucoup de temps de jeu, mais je vais pouvoir prendre de l'expérience pour les prochains Jeux du Canada et avoir une autre forme de soutien pour mon équipe cette fois-ci , assure Charlie Parent.

« Moi je les ai faits, les Jeux du Canada, en para athlétisme et en basketball en fauteuil roulant, donc de voir une deuxième génération de Parent qui va participer aux Jeux du Canada, c'est vraiment extraordinaire. » — Une citation de Matthieu Parent, père de Charlie et ancien athlète paralympique

L'adolescente sait à quoi s'attendre à l'Île-du-Prince-Édouard, puisqu'elle a déjà vécu une première compétition d'envergure nationale l'été dernier. Elle s'était bien débrouillée lors des Championnats canadiens de basketball en fauteuil roulant.

Elle avait fait de super beaux paniers, des interceptions, de la pression, une belle défensive... On ne peut pas demander mieux pour une première participation à ce niveau-là , estime M. Parent.

C'était la meilleure fin de semaine de ma vie. Je n'aurais jamais pensé que j'aurais parlé autant avec les membres de mon équipe, je me suis vraiment rapproché d'eux , souligne pour sa part la principale intéressée.

Charlie Parent représentera le Québec aux Jeux du d'hiver Canada 2023. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Avec cette expérience en poche, la Gatinoise a de grandes ambitions en vue des Jeux du Canada même si les équipes de l'Alberta et de la Colombie-Britannique seront des adversaires de taille.

On vise une médaille c'est sûr. L'année passée, aux Championnats canadiens, on a gagné la médaille d'argent après une défaite crève-cœur contre la Colombie-Britannique , rappelle l'athlète de 17 ans.

Si tout se déroule comme prévu, la prochaine fois que Charlie Parent mettra les pieds à une pratique du Club de basketball en fauteuil roulant de Gatineau, ce sera avec une médaille d'or au cou.

Avec les informations de Jonathan Jobin