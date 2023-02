Lewis Irving, chanceux dans sa malchance

Lewis Irving a vécu le cauchemar de tout sauteur acrobatique, il y a deux semaines, en Utah . Il s’est retrouvé 55 pieds dans les airs avec une rotation incontrôlable. Quelques secondes plus tard, son fémur gauche était fracturé et sa saison terminée. Et encore, il s’en est bien tiré.

J’ai été chanceux d’avoir juste ça. Je suis quand même tombé directement sur la tête de 55 pieds dans les airs , relate l’athlète de Québec.

De retour chez lui au repos forcé, Irving n’a aucun problème à parler de l’horrible chute dont il a été victime, le 2 février, à l’entraînement à Deer Valley. Il s’est fracturé le plus gros os du corps humain. La blessure lui coûtera une chance de monter sur le podium aux Championnats du monde.

Lewis Irving lors de la finale de l'épreuve par équipe mixte aux Jeux olympiques de Pékin. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Mais le principal intéressé en fait le récit avec détachement, se permettant même de rire de bon cœur. En ce moment, je ne fais pas grand-chose. Je mange beaucoup, j’écoute la télé et je joue aux jeux vidéos. Mais d’ici deux semaines, je devrais être de retour au PEPS pour recommencer à m'entraîner un peu.

Un saut qui vire mal

Lewis Irving en était à son deuxième saut de la journée. Un saut très simple pour se réchauffer sur le tremplin. C’est une malchance. En sortant du saut, j’ai perdu l’équilibre un peu, donc j’ai donné beaucoup trop de rotation. J’ai essayé de la ralentir tout le long dans les airs, mais c’était impossible , relate-t-il.

Résultat, le sauteur de 27 ans a fait trois périlleux et demi. Une demi-rotation de trop. Il est atterri la tête à l'envers dans la pente inclinée, son casque frappant le sol de plein fouet. Heureusement, la force de l’impact semble avoir été transférée dans la culbute suivante. Celle qui a violemment ramené tout le poids de son corps sur sa jambe gauche.

Lewis Irving Photo : Getty Images / Lars Baron

Irving n’a pas perdu conscience. À peine le nuage de neige, créé par sa chute, dissipé qu’il était déjà entouré de secouristes et d'entraîneurs affolés. J’ai regardé mon entraîneur et je lui ai dit : "Je ne suis pas capable de respirer en ce moment. Ma jambe est cassée. Donne-moi une seconde." J’ai fermé les yeux et j’ai repris mon souffle.

Couché dans la neige, le Québécois a répondu à toutes les questions des secouristes. Il savait où il était, se rappelait de l'heure et de son nom. Pas de trace de commotion cérébrale. Ils m’ont vite mis un collier cervical. Dès qu’ils ont découpé mon pantalon de neige, quelqu’un a dit : "On a une fracture du fémur".

La fracture parfaite

La suite s’est passée très vite. On l’a mis dans une ambulance vers un hôpital de Salt Lake City. L’ambulancier lui a retiré sa botte et lui a demandé de bouger ses orteils. Lewis Irving croyait les sentir bouger, mais il a soudainement eu un doute. Il y a eu un petit moment où je me suis demandé si j’avais un peu trop joué avec le feu et dépassé la limite , relate-t-il.

Mais non, l’ambulancier voyait bien ses orteils bouger. On a rapidement confirmé en arrivant à l’hôpital que sa colonne vertébrale était intacte. L'imagerie médicale a plutôt révélé trois côtes cassées et une fracture parfaite du fémur. Ils étaient très contents de voir que le fémur avait cassé proprement en deux morceaux.

Marion Thénault, Miha Fontaine et Lewis Irving sur la troisième marche du podium aux Jeux de Pékin. Photo : La Presse canadienne / Lee Jin-man

Tout de suite, Irving est passé sous le bistouri. Il a été endormi. Un chirurgien lui a inséré une longue tige de métal tenue par quatre vis le long du fémur. Il les gardera à vie, mais le pronostic pour la suite est bon.

Dès que je me suis réveillé de l’opération, le docteur me demandait de marcher sur ma jambe. Ça fait même pas deux semaines et je sens que j’ai de moins en moins besoin de ma marchette. C'est une question de temps avant que je puisse retourner dans le gymnase , croit-il.

Revenir aussi fort

Le sauteur de Québec le dit sérieusement. Il croit être en mesure de recommencer les périlleux sur la rampe d’eau au mois d'août. Juste à temps pour arriver en forme sur la neige la saison prochaine. Pas question de parler de retraite.

Ce n’est pas un ligament croisé antérieur où la réhabilitation est longue et complexe. Là, c’est vraiment plus de laisser mon os guérir et reprendre de la force un peu dans le gym , pointe celui qui a eu sa large part de blessures en neuf ans sur le circuit de la Coupe du Monde.

Lewis Irving a pu compter sur sa conjointe Roseline pour prendre soin de lui depuis son retour à la maison. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Martin

Quelques jours après son opération, Lewis Irving a demandé à son entraîneur de lui envoyer la vidéo du saut raté. Il a regardé deux fois ladite vidéo, puis l’a supprimée de son téléphone. Cela ne lui a en rien enlevé l’envie de sauter.

Je suis quelqu’un de très réaliste. Je sais que c’est un sport où les risques sont élevés. Quand on rate, ça peut coûter cher. J’étais très au courant de ça, mais je sais aussi que je vais être capable de revenir au même niveau que j’étais.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin