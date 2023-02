Procès de Roger Arpaïa : « Je n’ai jamais fait ça. Je le jure », dit l’accusé

C’est jamais arrivé. Je vous jure, monsieur le juge. J’ai jamais fait ça , a-t-il répété à plusieurs reprises. Il se souvient des dates précises où la présumée victime a séjourné chez lui à Sainte-Ursule au cours du mois de juillet 2018, précisant que c’est elle qui demandait chaque fois de s’y rendre.

À chacune de ses visites, sans exception, l’enfant dormait dans le même lit que l’accusé. Elle se sentait en sécurité dans ma chambre et le salon , a-t-il dit pour expliquer sa décision de dormir avec elle, répétant qu’elle ne voulait pas passer la nuit dans la chambre d’amis. La routine était simple. On écoutait la télévision ou elle était sur sa tablette et on allait dormir .

Roger Arpaïa avait avoué aux parents qu’il avait dormi nu auprès de la victime parce qu’il faisait chaud. Elle ne m’a jamais vu nu. J’ai retiré mon short et je me suis glissé sous les draps.

Il a avoué que l’enfant dormait parfois en maillot de bain et ne portait que le bas.

La preuve policière a démontré qu’il avait acheté un vibromasseur dans une pharmacie de Louiseville alors que la présumée victime l’accompagnait. L’avocate de la Défense, Me Pénélope Provencher, lui a demandé d’expliquer dans quel contexte il avait fait l’achat de l’objet sexuel.

J’ai acheté ça parce que j’avais des problèmes érectiles. Un ami m’avait dit que ça pouvait stimuler ma prostate . Une information qu’il se souvient avoir reçue entre 2015 et 2017.

En contre-interrogatoire, l’avocate de la Couronne, Me Catherine Lacoursière, lui a demandé pourquoi il a acheté l’objet à ce moment précis où l’enfant séjournait chez lui. Il a répondu qu’il s’agit d’une coïncidence et qu’il avait l’intention de l’essayer à son retour de vacances.

Il a juré que l’enfant ne l’avait pas vu prendre l’objet sur les tablettes de la pharmacie ni vu le contenu de ses achats une fois passé à la caisse. De retour à la maison, il aurait rangé le sac dans son bureau.

Or, le lendemain, lorsqu’il est rentré dans la maison après avoir fait des travaux extérieurs, il dit avoir aperçu le vibrateur sorti de sa boite. Il se trouvait sur le sofa dans le salon avec une serviette et une tablette.

Ça m’a tellement écœuré que j’ai attrapé le vibrateur et je l’ai foutu à la poubelle. J’étais très en colère parce qu’elle n’avait pas d’affaires à fouiller dans mes affaires. Je n’étais pas content du tout et elle l’a su d’ailleurs , a-t-il.

La mère de la présumée victime a assisté à l’interrogatoire de Roger Arpaïa. Émotive, elle a dû sortir une fois de la salle d’audience.

Les plaidoiries des avocates auront lieu le 24 février prochain.