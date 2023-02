Les élus de Hearst frustrés par les coûts imprévus des rénovations de la piscine

Lors des travaux d’excavation, l’entreprise Quinan Construction a découvert qu’un mur qui devait être démoli est en fait un mur porteur de la mezzanine.

La dépense supplémentaire servira à construire des colonnes pour soutenir la mezzanine.

La firme d’ingénierie et d’architecture J. L. Richards & Associates affirme que la dépense est essentielle et que le prix est raisonnable.

Lors de la réunion extraordinaire du conseil pour discuter de cette modification au contrat, le maire Roger Sigouin a exprimé sa frustration face à cette situation et aux retards du projet.

Il a d’ailleurs voté contre la résolution.

« Pourquoi [l’architecte] n’a pas vu ça au début du projet? Je ne suis pas impressionné. C’est bon que l’architecte sache qu’on commence à en avoir plein nos bottes. » — Une citation de Roger Sigouin, maire de Hearst

Selon le directeur général, d’autres réunions extraordinaires seront nécessaires pour discuter d’autres modifications au contrat de Quinan Construction.

Il estime que les dépenses supplémentaires totaliseront entre 500 000 à 600 000 $, soit environ 10 % du coût estimé pour le projet.

Le conseiller Martin Lanoix croit que certaines de ces modifications concernent des éléments qui auraient dû faire partie du plan initial.

D’autres membres du conseil municipal ont également fait part de leurs frustrations, alors qu’ils ont peu de recours.

J’ai l’impression qu’on tient les citoyens et la Ville en otage , a dit le conseiller Joël Lauzon.

La conseillère Josée Vachon ajoute que les retards du projet monopolisent le temps des employés municipaux, incluant le directeur général, Éric Picard, ce qui représente aussi des coûts pour la Ville.

M. Picard a indiqué qu’il comprenait les frustrations des élus, mais a ajouté que la firme d'ingénierie répond plus rapidement aux requêtes de la Ville depuis quelques semaines.

M. Picard indique que d’autres options ont été évaluées, incluant l’embauche d’une autre firme d’architecture et la rupture du contrat, mais cela entraînerait d’importants coûts et retarderait davantage les travaux, qui ont commencé il y a plus d’un an.