La situation des Noirs s’est améliorée au N.-B., mais des progrès restent à faire

Environ 7000 personnes noires vivent au Nouveau-Brunswick d’après les chiffres de Statistiques Canada datant de 2016. Mamadou Oury Diallo est l’un d’entre eux. Arrivé dans la province en 2017, il est désormais président du conseil provincial des personnes d’ascendance africaine.

Mamadou Oury Diallo, président du conseil provincial des personnes d’ascendances africaines Photo : Radio-Canada / Gilles Boudreau

Il explique que les Noirs au Nouveau-Brunswick font face à beaucoup de difficultés d’ordre systémique en termes de racisme, d’intégration sur le marché de l’emploi, puis également dans la communauté .

Selon lui, le gouvernement doit travailler pour faire évoluer la situation. Il y a énormément de travail à faire à tous les niveaux et il faudrait que les recommandations de la commissaire sur le racisme systémique soient traduites en action.

Eddie Rutanga, qui est né et a grandi au Nouveau-Brunswick, a une perspective un peu différente de la situation. Celui qui est gestionnaire à l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, estime que les difficultés des Noirs, notamment le racisme systémique, sont bien réels. Mais selon lui, la situation a progressé ces dernières années.

Eddie Rutanga, gestionnaire à l’agence de promotion économique du Canada atlantique Photo : Radio-Canada / Gilles Boudreau

Pour quelqu'un qui est né au Nouveau-Brunswick, a vécu comme étant dans certains cas la seule personne de race noire dans son école, dans son équipe de hockey, dans sa communauté, on a fait des avancées, mais c’est sûr qu’il y a beaucoup de travail à faire.

Plus de modèles venant de la communauté

Pour améliorer la situation et venir à bout des préjugés, il faut que la population fasse un travail proactif et qu’ils s’informent sur la situation des personnes noires, selon les deux hommes. Ils estiment que cela passe aussi par un enseignement de l’histoire des Noirs dans les écoles.

Mamadou Oury Diallo (à gauche) et Eddie Rutanga (à droite) racontent leurs expériences de vie au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Gilles Boudreau

En grandissant, j’ai jamais appris les cours d’histoire des communautés noires au Nouveau-Brunswick, jamais. On a étudié l’histoire de l’Acadie, l’histoire des loyalistes, mais jamais cette histoire-là. Il y a toute une partie qui manque à l’apprentissage des jeunes pour comprendre l’histoire de ces gens que je côtoie , explique Eddie Rutanga.

Les évolutions du curriculum dans les écoles des districts scolaires francophones sont un encouragement important et un pas dans le bonne direction. Mamadou Oury Diallo estime qu’il faut également que la diversité, qui se voit de plus en plus dans les salles de classes grâce à l’immigration, se reflète également dans le corps professoral et à la direction des établissements.

Ces modèles pour les plus jeunes doivent se retrouver dans tous les milieux. Pour eux, l’élection de Kassim Doumbia, le premier homme noir a être élu maire au Nouveau Brunswick à la mairie de Shippagan, est un signe fort.

Avec des informations d'Océane Doucet