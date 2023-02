Violence conjugale au Nouveau-Brunswick : les besoins augmentent, mais pas le financement

Plusieurs centres d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale dans la province ont un besoin criant de financement. Ce manque de fonds se traduit entre autres par une réduction de certains services.

Par exemple, au Carrefour pour femmes à Moncton, l’accompagnement à l’hôpital pour des femmes victimes d’agression sexuelle n’est plus toujours possible.

Chantal Poirier, directrice générale du Carrefour pour femmes, affirme que son organisme a recensé plus de 3 000 appels en 2022 venant de femmes qui avaient besoin d’aide. C'est un chiffre en augmentation depuis les deux dernières années, où elle mentionne qu’il y avait entre 600 et 800 appels.

En fait, selon l'organisme, la violence entre partenaires intimes a augmenté de 39 % au Nouveau-Brunswick, la hausse la plus marquée au pays.

Se tourner vers la communauté

Pour subvenir aux besoins qui sont grandissants, Carrefour pour femmes a décidé de se tourner vers la communauté et de lancer une collecte de fonds dont l'objectif est d'amasser 200 000 $ d'ici le 31 mars.

Les besoins sont urgents. Ce montant servirait à fournir les services de base aux victimes, comme leur offrir à manger et les aider à se mettre quelque chose sur le dos.

Chantal Poirier remarque que les refuges pour les femmes victimes de violence conjugale ont été grandement affectés au cours des dernières années.

La plupart des organismes dans la province ont reçu des octrois venant du gouvernement fédéral pendant la pandémie, mais le tout prendra fin au mois de septembre. C’est ce qui a poussé le Carrefour pour femmes à lancer cette campagne.

Chantal Poirier est directrice du Carrefour pour femmes à Moncton. Photo : Radio-Canada

Là on se trouve dans une situation où on n’est pas certains du futur dans les prochains six mois , avoue Mme Poirier.

Présentement, le Carrefour pour femmes héberge 22 enfants au refuge de l'organisme qui compte au total 41 lits selon la directrice générale.

« Faut vraiment que quelqu’un pousse le bouton d’urgence pour dire qu’on a besoin d'autres fonds. » — Une citation de Chantal Poirier, directrice générale du Carrefour pour femmes à Moncton

Le nord de la province n’y échappe pas

Deux autres organismes qui aident les femmes victimes de violence conjugale déplorent aussi le manque de financement alors que le gouvernement de Blaine Higgs annonce surplus budgétaire après surplus budgétaire.

Nadia Losier, directrice générale de l’Accueil Sainte-Famille à Tracadie, est inquiète de voir qu’aucune augmentation des fonds n’a été effectuée depuis de nombreuses années.

Si le gouvernement, dans l’année qui s’en vient, ne fait pas d’augmentation au niveau de nos budgets, va vraiment falloir choisir ce qu’on va être capable d’offrir à la communauté , affirme Mme Losier.

L’Accueil Sainte-Famille est situé sur le grand territoire qu’est la Péninsule acadienne. Lorsque des femmes et leurs enfants arrivent au refuge, certains ont besoin de transports pour aller à l’école par exemple.

Nadia Losier explique que si l’organisme n’a plus les moyens de payer les transports, certaines femmes victimes de violence conjugale n'iront plus obtenir de l’aide.

Selon Statistiques Canada, en 2021, le Nouveau-Brunswick est l'une des provinces ayant le plus de cas de violence conjugale. (archives) Photo : Getty Images / kieferpix

À Campbellton, la directrice générale de la Maison Notre-Dame, Donna Cormier-Pitre, est déçue de voir qu’il y a des surplus annoncés par le gouvernement du Nouveau-Brunswick, mais qu’aucun engagement n’a été fait jusqu’à présent pour aider les organismes comme son refuge.

« Blaine Higgs et son gouvernement ont annoncé des surplus tandis que des maisons de transition doivent faire des levées de fonds. » — Une citation de Donna Cormier-Pitre, directrice générale de la Maison Notre-Dame à Campbellton

Donna Cormier-Pitre affirme qu’il y a un manque à gagner à la Maison Notre-Dame. Environ 40 % de leur budget provient des dons et des collectes de fonds.

Les revendications des organismes venant en aide aux femmes victimes de violence conjugale ont été entendues lors d’une discussion avec le premier ministre Blaine Higgs.

Pour l’instant, il n’y a aucun engagement, mais Donna Cormier-Pitre mentionne que cette discussion est une première entre le gouvernement et les organismes depuis plusieurs années.

Ça l’encourage donc à penser que cette rencontre a été fructueuse.

Un examen pour répondre aux lacunes

Le ministère du Développement social indique dans une déclaration écrite que 3,87 millions de dollars sont versés chaque année aux organismes comme le Carrefour pour femmes, l’Accueil Sainte-Famille et la Maison Notre-Dame.

On y mentionne également qu’ à la suite des inquiétudes du secteur des maisons de transition en 2022 concernant l'impact de la pandémie sur leurs opérations, le ministère du Développement social a réagi immédiatement en leur accordant un financement supplémentaire de 205 000 $ pour l'exercice 2022-23 .

De plus, on confirme qu’un examen est en cours afin de déterminer les lacunes dans la prestation de services.

Cet examen servira aussi à aider le gouvernement à comprendre les besoins de financement dans le secteur.