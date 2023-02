Un congrès des villes d’hiver à Winnipeg pour améliorer le tourisme hivernal

La ville de Winnipeg accueille, jusqu’au 17 février, un congrès consacré aux communautés des latitudes nordiques afin de les encourager à planifier leurs systèmes de transport, leurs bâtiments et leurs projets de loisirs autour de la saison hivernale.

Le congrès qui s’est ouvert mercredi réunit des urbanistes, des entrepreneurs, des artistes, des organisateurs culturels et communautaires ainsi que des personnes qui vivent dans des villes d’hiver et qui veulent profiter de tout ce que l’hiver a à leur offrir, comme le précise le site web de l’événement.

L’urbaniste et cofondateur de l’organisme Laboratoire de l’hiver Olivier Legault s’est arrêté sur l’offre par le site touristique winnipégois La Fourche.

Je trouve extraordinaire comment fonctionne La Fourche et le rôle qu’il joue dans la communauté. Cela est très inspirant pour moi , explique-t-il.

La Fourche est reconnue dans le monde nordique pour ses innovations, selon l’urbaniste montréalais.

Il mentionne aussi le fait que ce lieu génère des revenus pour continuer à s’améliorer et à s’adapter aux besoins de la communauté.

Olivier Legault rappelle que chaque ville d’hiver a son propre rapport culturel et social avec cette saison.

Il ajoute qu’une ville d’hiver est aussi une ville qui offre des initiatives visant les piétons.

Il y a probablement des améliorations à faire à ce propos au centre-ville de Winnipeg, car la promenade est l’activité hivernale par excellence , indique Olivier Legault.

Olivier Legault est aussi impressionné par la ville suédoise Östersund : Cette ville a bien intégré l’hiver dans son développement économique, gastronomique et touristique.

Une occasion d’échanges enrichissants

La vice-présidente de Tourisme Winnipeg, Natalie Thiesen, souligne que les organismes Tourisme Winnipeg et Voyage Manitoba ont travaillé ensemble pour l’organisation de ce congrès, reporté depuis le début de la pandémie.

Il s’agit d’un échange des idées et des propositions pour mieux célébrer l’hiver , précise-t-elle au micro de l’émission 6 à 9.

« À Winnipeg, on sait comment célébrer l’hiver. » — Une citation de Natalie Thiesen, vice-présidente de Tourisme Winnipeg

Elle ajoute que Winnipeg réalise un excellent travail pour promouvoir les différentes activités et expériences qu’on peut faire pendant l’hiver, mais il y a toujours de la place pour s’améliorer .

Des thématiques comme le changement climatique, la santé mentale et la dépression pendant l’hiver et le développement des villes feront partie des discussions.

Natalie Thiesen explique que les organisateurs et les participants discuteront de certains problèmes tels que le financement, la connexion entre les différentes activités hivernales proposées et l’accessibilité au niveau du transport pendant l’hiver.

On a des conférenciers qui viennent d’Edmonton, de Regina, de Montréal et de plusieurs villes canadiennes et américaines pour enrichir la discussion pour rendre l’hiver accessible à tous , indique-t-elle.

Je suis sûre qu’à la fin de ce congrès on va bien définir nos prochaines étapes pour continuer à développer nos stratégies touristiques hivernales , dit-elle.

Le congrès a débuté en présence du ministre provincial responsable de Voyage Manitoba, Obby Khan, ainsi que du maire de Winnipeg, Scott Gillingham.

Avec les informations de Patricia Bitu Tshikudi, Catherine Moreau et Cedrick Noufele