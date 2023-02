La Colombie-Britannique précise sa stratégie de gestion des forêts anciennes

Depuis de nombreuses années, les Premières Nations demandent à avoir un siège à la table. Nous en sommes maintenant à ce stade , se réjouit Garry Merkel, coach indépendant et mentor pour la mise en œuvre de l'examen stratégique des forêts anciennes.

Le premier ministre David Eby et le ministre des Forêts, Bruce Ralston, ont annoncé une enveloppe de 25 millions de dollars qui permettra la création de huit tables de planification du paysage forestier dont feront partie 51 Premières Nations.

Je suis heureux de voir ce jour, de voir que la province reconnaît le rôle vital des Premières Nations, le rôle que nous jouons dans la gestion durable des forêts , ajoute Gary Merkel.

Ces tables de planification se concentreront, selon le gouvernement, sur les régions où de nouveaux reports de coupe et des protections permanentes des forêts anciennes sont possibles rapidement . Une étape cruciale selon Leonard Joe, président-directeur général du Conseil forestier des Premières Nations.

La surexploitation entraîne des problèmes à long terme et nous vivons actuellement avec certains de ces problèmes à cause de la façon dont nous avons géré la situation , dit-il. Donc, en faire notre priorité est absolument essentiel.

En plus de cela, la province compte également accroître la participation des communautés autochtones dans l’élaboration conjointe de changements à la politique forestière provinciale.

« Les Premières Nations ont clairement indiqué qu'elles veulent avoir davantage leur mot à dire sur la façon dont les forêts de leur territoire sont gérées, y compris les forêts anciennes. » — Une citation de Bruce Ralston, ministre des Forêts de la Colombie-Britannique

D’autres mesures pour protéger les forêts à long terme

Victoria a également annoncé plusieurs mesures pour accélérer la mise en œuvre de l’examen stratégique des forêts anciennes au cours de la prochaine année.

Parmi celles-ci, la province compte abolir les règlements de la Forest and Range Practices Act qui donne la priorité à l'approvisionnement en bois par rapport à tous les autres objectifs forestiers, comme la qualité de l'eau, l'habitat faunique et la biodiversité.

Après des décennies de pensée à court terme et transactionnelle, nous apportons des changements importants à notre approche de la foresterie , explique le premier ministre, David Eby.

Une autre mesure prévoit également d’élaborer et de mettre en œuvre des alternatives aux pratiques de coupe à blanc.

Aider l’industrie forestière à être robuste

Afin de raviver le secteur forestier qui fait face à de nombreuses fermetures et des mises à pied, le gouvernement a également profité de l’occasion pour annoncer qu’il double le fonds BC Manufacturing Jobs.

L'industrie forestière traverse une période de transition avec la fin de la récolte de bois tué par le dendroctone des pins et des années de feux de forêt records. Nous devons faire plus avec moins et créer plus d'emplois , fait valoir le ministre des Forêts, Bruce Ralston.

Le ministre des Forêts de la Colombie-Britannique, Bruce Ralston, annonce des investissements dans le secteur forestier le 15 février 2023. Photo : CBC

Le BC Manufacturing Jobs Fund est désormais porté à 180 millions de dollars et ouvert à des initiatives à l'échelle de la province alors qu’il était auparavant limité aux projets à l'extérieur de la région métropolitaine de Vancouver et des districts régionaux de la capitale provinciale.

Une industrie plus diversifiée et plus résiliente sera plus robuste face aux cycles volatiles d'expansion et de ralentissement que nous avons connu ces derniers temps , dit Bruce Ralston.

L’objectif est notamment d'accélérer le démarrage de projets et d’aider les entreprises à se moderniser en délaissant les granulés de bois anciens. Les usines pourront, par exemple, transformer des arbres de plus petit diamètre et fabriquer des produits en bois massif. Nous savons que nous devons accélérer nos efforts pour stimuler l'innovation à valeur ajoutée et créer plus d'emplois à partir de chaque arbre , ajoute Bruce Ralston.

D'autres mesures devraient être prises au cours de l'année.