Le CSS de l’Estuaire met fin à l’emploi du candidat à la mairie de Baie-Comeau Mario Quinn

La direction a pris cette décision à la lumière de l’enquête administrative dont faisait l’objet l’ancien suppléant à la Polyvalente des Baies, Mario Quinn.

Les motifs entourant cette enquête n’ont pas été dévoilés.

Les conclusions ne sont pas connues non plus, mais le CSS confirme que Mario Quinn n’est plus à son emploi.

La direction mentionne dans une réponse écrite envoyée en fin de journée que toute décision prise par le [Centre de services scolaire de l'Estuaire] se fonde sur une enquête et analyse rigoureuse des faits et enjeux, ayant pour assises notamment le respect des droits des élèves et du personnel, le climat d’apprentissage et de travail et la réussite des élèves. Nous ne ferons aucun autre commentaire en lien avec ce dossier.

Plus tôt dans la journée, Mario Quinn a tenu une conférence de presse pour annoncer que l'enquête était terminée. Il aurait accepté l’offre de son employeur de mettre fin à son contrat plus tôt que prévu. Selon Mario Quinn, le contrat prenait fin le 24 février.

Mario Quinn soutient que le CSS de l’Estuaire lui a proposé une entente de confidentialité, ce qu’il va prendre en considération avec son avocat.

L’entente vise à ne divulguer aucune information en public. C’est un peu me lier les mains autrement dit. On me propose une entente. Mais j’ai dit à mon représentant syndical que pour l’instant, je n’étais pas vraiment d’accord avec cette entente-là. J’allais me donner du temps pour réfléchir à la situation par l’entremise de mon avocat , déclare-t-il.

Radio-Canada n’a pas mis la main sur l’entente de confidentialité ni sur les conclusions de l’enquête administrative le visant.

Dans une réponse écrite, le CSS de l’Estuaire indique qu’il ne peut commenter les différents éléments de la déclaration de M. Quinn, car il doit préserver la confidentialité à son égard et à l’égard des élèves .

Mario Quinn avait été retiré de ses fonctions de suppléant à la Polyvalente des Baies pendant la durée de l’enquête administrative.

Il est l’un des quatre candidats au poste de maire de Baie-Comeau. Il espère que cette situation ne va pas influencer le vote des électeurs.

Les trois autres candidats sont Sébastien Langlois, Gilles Babin et Michel Desbiens.

Les élections partielles auront lieu le 19 février prochain.

Avec les informations de Camille Lacroix-Villeneuve