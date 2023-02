Cinq élus en moins, l’Hôtel de Ville de Saint-Justin est paralysé

C’est la Commission municipale du Québec (CMQ) qui a demandé la suspension des élus Denis Charon et Guylaine Bellemare pour des manquements déontologiques.

Le maire par intérim, Christian Girouard a quant à lui remis sa démission, tout comme le conseiller Gilbert Bastien, visé lui aussi par une plainte de la CMQ pour s’être conduit à plusieurs reprises de façon irrespectueuse envers des membres du conseil, les employés de la voirie et le directeur général de la Municipalité, notamment via des paroles vexatoires .

Questionné en entrevue à l’émission En Direct, le directeur général de Saint-Justin, Thomas Gravel, admet que le climat de travail à la table du conseil a été affecté. Il estime cependant que l’intervention de la CMQ peut changer les choses.

« Je sens que les employés sont de plus en plus confiants par rapport aux processus qui sont mis en place du côté de la Communication municipale du Québec, mais c'est certain que ça a fait des vagues et on essaie de nager à travers ça tout de même. Je suis pas mal certain qu’on va réussir à s’en sortir, en fait, on n’a pas tellement le choix. »