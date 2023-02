La capacité de payer des Madelinots au cœur de la campagne à la mairie

C’est un constat partagé par tous les candidats.

Le candidat et directeur de la Chambre de commerce des Îles, Antonin Valiquette, rapporte que la surenchère immobilière qui frappe les îles et qui limite l’accès à l’hébergement et à la propriété est aussi un thème récurrent dans ses conversations avec les électeurs.

Les Madelinots sont visiblement préoccupés par le contexte économique et la situation particulière de l'archipel, selon lui. Si, dit-il, on ajoute l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, la surenchère immobilière et la hausse d'évaluation des bâtiments, la hausse de taxes qui est venue avec ça au mois de décembre dernier et maintenant la faillite de LA Renaissance, plusieurs entrepreneurs qui étaient créanciers ne reverront plus leur argent, ça commence à faire une bonne pression. Rajoutez à ça la pénurie de main-d'œuvre.

Parmi ses adversaires à la mairie, Nicolas Arseneau, retient d’ailleurs particulièrement sa rencontre au cours des derniers jours avec les organismes communautaires. La pauvreté, la détresse, je dirais beaucoup de beaucoup de détresse. Je pense qu'il va falloir s'entraider davantage , commente M. Arseneau. Il souhaite voir comment la Municipalité peut aller plus loin pour soutenir ces organismes.

C’est sans contredit en raison de cette situation économique difficile que Steve Chevarie, qui se décrit un peu comme le candidat outsider de la campagne électorale, souhaite instaurer une soupe populaire et des jardins communautaires. On ne parle pas des gens qui ont faim, on ne parle pas des gens qui ne peuvent pas payer leur compte, on parle rarement d’eux , dit-il.

De son côté le quatrième candidat, Kaven Langford, renchérit en disant qu' il faut faire attention, on n’est pas un peuple riche . Il estime que le prochain maire de surveiller les dépenses et les emprunts de la Municipalité. Les taxes, dit-il, augmentent quand même à un rythme assez hallucinant.

Antonin Valiquette, s’il est élu, promet lui aussi de limiter le taux d’endettement de la Municipalité.

Nicolas Arseneau note de son côté que le dernier budget municipal fait beaucoup jaser . Il demeure prudent et veut, avant de s'engager, bien comprendre les chiffres de la Municipalité. On est, dit-il, aussi dans une campagne un peu particulière. Il y a quatre candidats et puis on va avoir accès à un conseil qui existe déjà, qui a déjà annoncé, de concert avec la direction générale du travail à faire, des enjeux prioritaires et tout ça, assez récemment. Il faut d'après moi, se coller à ça, un peu, mais aussi à ses idées, et à sa personnalité.

Les deux hommes ont d’ailleurs rencontré cette semaine les conseillers municipaux avec lesquels ils ont pu échanger sur les priorités du conseil et sur une éventuelle collaboration, dépendamment des résultats de l’élection.

M. Arseneau propose d’améliorer les processus de consultation citoyenne.

C’est aussi un engagement de son adversaire Antonin Valiquette.

Rencontre avec le député

La semaine dernière, les quatre candidats ont aussi discuté avec le député des Îles-de-la-Madeleine. Comme le souligne, Antonin Valiquette, les Îles ont la particularité d’avoir un maire et un président de la communauté maritime dont le territoire correspond en tous points aux délimitations de la circonscription provinciale.

La collaboration entre les deux élus doit être essentielle et c’est cet enjeu que M. Valiquette a tenu à aborder avec le député, Joël Arseneau. Pour s'assurer de faire les bonnes représentations aux bonnes personnes et s'assurer qu’on a un but commun. Ce qui est important dans le fond, c'est que les dossiers avancent , fait valoir M. Valiquette.

Nicolas Arseneau indique avoir parlé de collaboration, mais avoir plutôt profité de cette rencontre pour aborder les thèmes de l’environnement. Ce fut le cas aussi de Kaven Langford.

S’il est élu maire des Îles, M. Langford souhaite s’attaquer à plusieurs dossiers environnementaux, dont la gestion des déchets. Il propose entre autres certaines solutions innovantes pour créer des emplois et assurer la récupération du plastique et du verre.

Le candidat fait valoir qu’en diminuant les coûts de la gestion des matières résiduelles par la récupération et la valorisation, les Madelinots pourraient ainsi voir leurs taxes diminuer.

De même, le candidat voudrait s’attaquer au dossier des champs d’épuration avec un système de biométhanisation. Il y voit à la fois un moyen de créer de l’emploi et une solution écologique qui éviterait aux Madelinots de payer pour un nouveau champ d’épuration.

Jusqu’à maintenant M. Langford a surtout fait campagne par l’intermédiaire des médias. Il compte sur ce moyen pour se faire connaître.

Steve Chevarie reste aussi un candidat peu connu du grand public au contraire d’Antonin Valiquette qui a été pendant plusieurs années journaliste à CFIM et de Nicolas Arseneau qui a été conseiller municipal d’Havre-aux-Maison pendant une vingtaine d’années.

Lors de sa rencontre avec le député des Îles, il était surtout important pour M. Chevarie de se faire connaître. Ça reste aussi un objectif de campagne. Jusqu’à maintenant, les rencontres avec les électeurs ont surtout été le faites de conversations à l’épicerie où il travaille, dit-il. Il envisage d’être plus présent sur le terrain au cours des deux prochaines semaines.

Antonin Valiquette dit compter sur une bonne équipe. Plusieurs rencontres d’organismes sont prévues à son agenda. Il entend organiser des rencontres citoyennes au cours des prochains jours.

Nicolas Arseneau a aussi dans ses cartons l’ambition d’organiser des rencontres avec les citoyens. Il entend poursuivre aussi les discussions avec différentes organisations comme ce fut le cas au cours des derniers jours avec les organismes du secteur environnemental.