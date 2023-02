Coup d’envoi pour Montréal en lumière

Le festival Montréal en lumière prend son envol jeudi dans le Quartier des spectacles de la métropole. Plusieurs activités hivernales et spectacles se dérouleront pendant l'événement, qui se poursuit jusqu'au 5 mars.

Pour sa 24e année, le festival accueillera à nouveau son lumineux sentier de patin de près de 300 mètres à l’esplanade Tranquille, au centre-ville de Montréal. Différentes œuvres, dont Montréal d’hier et d’hiver, de l’artiste Karine Lanoie-Brien, seront projetées sur les bâtiments entourant le parcours.

ICI Musique aura aussi une place de choix aux abords du sentier de patin. Les animateurs et animatrices de la chaîne prendront le contrôle des haut-parleurs les jeudis et vendredis de 18 h à 20 h, et les samedis de 14 h à 16 h.

Les adeptes d’art pourront apprécier plusieurs œuvres lumineuses un peu partout dans le Quartier des spectacles, comme Optik, une création interactive qui permettra au public de tester ses talents musicaux.

La fameuse Nuit blanche sera de retour cette année le 25 février. Jusqu’à l’aube, le public pourra visiter des musées montréalais, assister à divers spectacles et participer à des activités artistiques.

La nouvelle Maison de Radio-Canada ouvrira également ses portes aux noctambules qui souhaitent découvrir ses studios et rencontrer certains de ses artisans et artisanes.