Mois de l’histoire des Noirs : trois questions au documentariste Johann Nertomb

Né en Guadeloupe de parents originaires de cet archipel des Caraïbes, le documentariste, journaliste et cinéaste Johann Nertomb est arrivé à Vancouver en 2016, après avoir travaillé en France comme journaliste notamment à TF1 et France 2.

Quand on lui demande ce que représente le Mois de l’histoire des Noirs, c’est d’abord avec hésitation qu’il se livre.

Pour être honnête, j'étais assez dubitatif au départ puisque j'ai subi et je subis encore aujourd'hui, des propos et des actions racistes, confie-t-il. Et donc, c'est très compliqué pour moi de me dire qu'un mois dans l'année va régler tous ces problèmes.

En revanche, Johann Nertomb y voit désormais l’occasion d’en apprendre sur l’histoire des diverses communautés noires.

Même moi, en tant que Noir et nouvel arrivant au Canada, j’ai appris plein de choses sur l'histoire canadienne des Noirs. Des choses que je n’aurais pas pu apprendre autrement , explique-t-il.

Descendant d’esclaves, Johann Nertomb reconnaît que ce mois lui donne dorénavant envie de parler de sa propre histoire.

Je sais qu'il y a autant d'histoires différentes qu'il y a de Noirs et de familles noires. Donc, au final, je trouve [ce mois] intéressant, oui.

Dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, Johann Nertomb a accepté de partager ses coups de cœur d’artistes et d’œuvres d'artistes noirs qui l'ont inspiré dans son parcours professionnel.

Une personnalité noire que vous admirez?

Maryse Condé Photo : Getty Images / MARTIN BUREAU

Une des personnalités noires que j'admire, et ce, depuis que je suis très jeune, c’est Maryse Condé.

C'est une écrivaine guadeloupéenne qui se revendique indépendantiste. Donc, elle voudrait que la Guadeloupe soit indépendante.

Elle a écrit des livres tellement forts qui sont encore lus aujourd'hui et respectés. Elle a d’ailleurs gagné beaucoup de prix littéraires.

Ce qui est particulier, c'est que dans un roman, elle arrive à parler de ce qui est assez profond. Par exemple, des déchirements entre l'Afrique et les Caraïbes.

Elle a vraiment un phrasé, une élocution qui est très intéressante. La façon dont elle s'exprime dans ses livres m'a marqué. Et je me suis dit : "Il faut que j'arrive à ce niveau-là!".

Car de savoir que quelqu'un de ma petite île a réussi à avoir ce rayonnement international, moi, ça m'a porté. C’est pour ça que j'essaie, que je vais de l'avant parce que j'ai cette vision de ces gens, de mon mon peuple, qui ont essayé, qui sont passés à travers et qui rayonnent aujourd'hui.

Peter Ramsey Photo : Getty Images / TIZIANA FABI

Une oeuvre d'un(e) artiste noir(e) qui vous a marquée?

C'est le film d'animation Spider-Man : Into the Spider-Verse.

C'est un film d'animation qui a reçu un nombre considérable d'Oscars. Et ça a été la première fois qu’un réalisateur noir [Peter Ramsey] a été primé pour un film d'animation.

Quand j’ai vu ce film, il m'a donné la chair de poule. Pour moi, il y a eu un avant Spider-Man : Into the Spider-Verse et un après.

J'ai été impressionné par les images, par l'histoire et par la façon dont ça a été amené.

Je ne m'étais jamais intéressé à l'animation avant. Pour moi, l'animation était en dessous. Aujourd'hui, c'est carrément l'inverse. Je me dis : "Wow, on peut faire des choses extraordinaires avec l'animation!".

Depuis que j’ai vu ce film, j’ai participé à deux projets d'animation alors que je n'aurais jamais essayé avant. Donc, ça me "booste", quoi.

Sylvaine Dampierre Photo : Image fournie par Sylvaine Dampierre

Un(e) artiste noir(e) que vous souhaitez nous faire découvrir?

J'aimerais vous faire découvrir Sylvaine Dampierre qui est une réalisatrice et touche-à-tout, un peu comme moi. Elle fait le montage, la réalisation, le son.

Lorsque j’ai voulu devenir documentariste en France, je suis arrivé à l'entretien [de l’école de formation Ateliers Varan] et Sylvaine Dampierre était dans la salle puisqu'elle faisait partie du comité de sélection.

La pression qu'elle a mise sur moi! Et je sais pourquoi : c'est parce qu'on vient de la même île. Je l'ai ressenti comme : "Écoute, on n'est pas nombreux, on est deux ici. Si jamais je te sélectionne, qu'est-ce que tu vas apporter pour que notre île soit fière de nous?".

Cette pression que j'ai ressentie, ce n'est pas quelque chose de négatif. Ça a été assez fort pour me faire passer le test.

Et après, je me suis intéressé à sa carrière. Elle a fait des choses que moi j'essaye de faire aussi. Comme savoir d'où je viens. C'est comme un travail de recherche sur ma vraie identité. Elle, elle a commencé à le faire avant moi. Et donc, ça m'a encouragé à essayer aussi.

Au sujet de Johann Nertomb

Johann Nertomb a d’abord travaillé comme journaliste en France notamment pour les chaînes de télévision TF1 et France 2. En 2016, il rejoint Radio-Canada Colombie-Britannique à titre de reporter multi-plateforme, poste qu’il a depuis quitté pour se consacrer à son métier de cinéaste et documentariste. Il a notamment filmé et réalisé Vivre le Downtown Eastside, un documentaire qui dépeint le parcours atypique de résidents de ce quartier défavorisé et celui d’intervenants sociaux francophones. Johann Nertomb se consacre actuellement au développement de nombreux projets dont une possible suite de Vivre le Downtown Eastside, documentaire maintenant disponible sur la plateforme Tou.tv.